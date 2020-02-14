*15:58JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。JFE<5411>は前日に引き続き、業績の下方修正や減配がネガティブ視された。そのほか、陸運業、パルプ・紙、建設業、空運業、サービス業などが下落した。一方でゴム製品が上昇率トップ。そのほか、電力・ガス業、情報・通信業、金属製品などが堅調。
1. ゴム製品 ／ 2,821.14 ／ 0.58
2. 電力・ガス業 ／ 395.89 ／ 0.22
3. 情報・通信業 ／ 4,129.75 ／ 0.15
4. 金属製品 ／ 1,145.17 ／ 0.07
5. ガラス・土石製品 ／ 1,023.91 ／ 0.06
6. 化学工業 ／ 2,028.92 ／ 0.05
7. 精密機器 ／ 8,219.54 ／ -0.01
8. 鉱業 ／ 302.82 ／ -0.01
9. 保険業 ／ 1,023.01 ／ -0.20
10. 銀行業 ／ 145.01 ／ -0.20
11. 水産・農林業 ／ 505.69 ／ -0.23
12. その他製品 ／ 2,862.7 ／ -0.28
13. 卸売業 ／ 1,572.18 ／ -0.38
14. 不動産業 ／ 1,600.48 ／ -0.43
15. 食料品 ／ 1,718.24 ／ -0.49
16. 海運業 ／ 247.13 ／ -0.54
17. 繊維業 ／ 627.91 ／ -0.57
18. 証券業 ／ 360.61 ／ -0.59
19. 小売業 ／ 1,230. ／ -0.65
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,656.35 ／ -0.75
21. 機械 ／ 1,816.82 ／ -0.81
22. 輸送用機器 ／ 2,720.91 ／ -0.90
23. 電気機器 ／ 2,640.72 ／ -0.91
24. 石油・石炭製品 ／ 1,037.57 ／ -0.93
25. 医薬品 ／ 3,322.66 ／ -0.99
26. その他金融業 ／ 671.22 ／ -0.99
27. 非鉄金属 ／ 872.41 ／ -1.00
28. サービス業 ／ 2,342.3 ／ -1.10
29. 空運業 ／ 265.89 ／ -1.34
30. 建設業 ／ 1,195.09 ／ -1.34
31. パルプ・紙 ／ 509.69 ／ -1.45
32. 陸運業 ／ 2,202.62 ／ -1.50
33. 鉄鋼 ／ 364.56 ／ -1.91《US》
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