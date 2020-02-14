記事提供元：フィスコ
*12:59JST エラン---クラシコと資本業務提携に向けた基本合意を締結
エラン<6099>は13日、クラシコと資本業務提携に向けた基本合意書を締結すると発表した。
クラシコは医療従事者向けの衣類の企画・デザイン・製造および国内外への販売を事業内容としている。
一方、エランは病院・介護施設等において、衣類などのレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせた複合サービス「CSセット」を展開しており、今回の資本業務提携により、両社の持つノウハウや強みを相互に活かし、両社の事業強化および拡大を加速させる。《SF》
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