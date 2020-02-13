スヌーピーがテーマのピーナッツ カフェ＆ダイナー、“ピンクカラー”のティーパーティーセット

スヌーピーをテーマにした「ピーナッツ カフェ(PEANUTS Cafe) 中目黒」と「ピーナッツ ダイナー(PEANUTS DINER) 横浜・神戸」では、「ピーナッツ ガールズのティーパーティーセット」を、2020年2月12日(水)から5月31日(日)まで提供する。

「ピーナッツ ガールズのティーパーティーセット」は、コミック『ピーナッツ(PEANUTS)』に登場する女の子たちをイメージした、春らしいピンクカラーのティーパーティーセットだ。

スイーツには、ストロベリーとキャラメルスモアのカップケーキ、ピーチゼリーやマカロン、そして“ピーナッツ ガールズ”をプリントしたクッキーなどがラインナップ。加えて、野菜のキッシュやミニバーガーなども合わせて提供。華やかなティーセットに仕上げている。

【詳細】

ピーナッツ ガールズのティーパーティーセット〈2名より・14:00～21:00限定〉

提供期間：2020年2月12日(水)～5月31日(日)

提供時間：14:00～21:00

取扱店舗：ピーナッツ カフェ 中目黒、ピーナッツ ダイナー 横浜・神戸

価格：1人 2,500円＋税

※公式ウェブサイトより2日前までの事前予約可

※画像はいずれも2人分のイメージ

〈店舗情報〉

・ピーナッツ カフェ 中目黒

住所：東京都目黒区青葉台2-16-7

時間：10:00～22:00(L.O. 21:00)

TEL ：03-6452-5882

・ピーナッツ ダイナー 横浜

住所：神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号 MARINE & WALK YOKOHAMA 2F

時間：10:00～23:00(L.O. 22:00)

TEL ：045-323-9555

・ピーナッツ ダイナー 神戸

住所：兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26 PEANUTS HOTEL 3F

時間：10:00～23:00

TEL：078-862-3912