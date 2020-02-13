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スヌーピーがテーマのピーナッツ カフェ＆ダイナー、“ピンクカラー”のティーパーティーセット

2020年2月13日 17:54

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記事提供元：ファッションプレス

　スヌーピーをテーマにした「ピーナッツ カフェ(PEANUTS Cafe) 中目黒」と「ピーナッツ ダイナー(PEANUTS DINER) 横浜・神戸」では、「ピーナッツ ガールズのティーパーティーセット」を、2020年2月12日(水)から5月31日(日)まで提供する。

　「ピーナッツ ガールズのティーパーティーセット」は、コミック『ピーナッツ(PEANUTS)』に登場する女の子たちをイメージした、春らしいピンクカラーのティーパーティーセットだ。

　スイーツには、ストロベリーとキャラメルスモアのカップケーキ、ピーチゼリーやマカロン、そして“ピーナッツ ガールズ”をプリントしたクッキーなどがラインナップ。加えて、野菜のキッシュやミニバーガーなども合わせて提供。華やかなティーセットに仕上げている。

【詳細】
ピーナッツ ガールズのティーパーティーセット〈2名より・14:00～21:00限定〉
提供期間：2020年2月12日(水)～5月31日(日)
提供時間：14:00～21:00
取扱店舗：ピーナッツ カフェ 中目黒、ピーナッツ ダイナー 横浜・神戸
価格：1人 2,500円＋税
※公式ウェブサイトより2日前までの事前予約可
※画像はいずれも2人分のイメージ

　〈店舗情報〉
・ピーナッツ カフェ 中目黒 
住所：東京都目黒区青葉台2-16-7
時間：10:00～22:00(L.O. 21:00)
TEL ：03-6452-5882
・ピーナッツ ダイナー 横浜
住所：神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号 MARINE & WALK YOKOHAMA 2F
時間：10:00～23:00(L.O. 22:00)
TEL ：045-323-9555
・ピーナッツ ダイナー 神戸
住所：兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26 PEANUTS HOTEL 3F
時間：10:00～23:00
TEL：078-862-3912

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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