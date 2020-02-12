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【M&A速報：2020/02/12（2）】宇部興産と三菱マテリアル、セメント関連事業統合に関する基本合意書を締結

2020年2月12日 17:12

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記事提供元：フィスコ


*17:12JST 【M&A速報：2020/02/12（2）】宇部興産と三菱マテリアル、セメント関連事業統合に関する基本合意書を締結
■宇部興産<4208>と三菱マテリアル<5711>、セメント関連事業統合に関する基本合意書を締結

■ポールHD<3657>、ゲーム開発・運営のビジュアライズと資本業務提携

■UTグループ<2146>、子会社2社を吸収合併

■ジェイアール東日本都市開発、シェアハウス事業のシェア・デザインと資本提携

■大和自動車交通<9082>、子会社の大和自動車教習所を吸収合併

■共同ピーアール<2436>、映像制作関連事業のアーツエイハンと資本業務提携

■ふるさと納税プラットフォーム「ふるさとチョイス」運営のトラストバンク、分散型台帳技術「Orb DLT」研究開発のOrbを買収

■ハードオフコーポレーション<2674>、ソフトウェア開発・保守のインフォノースを買収

■日新製糖<2117>、スポーツクラブ運営の子会社2社を吸収合併　日新ウエルネスに商号変更

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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