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【M&A速報：2020/02/12（1）】フジテック<6406>、昇降機設備販売・保守の英ALMA社を買収

2020年2月12日 12:44

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記事提供元：フィスコ


*12:44JST 【M&A速報：2020/02/12（1）】フジテック<6406>、昇降機設備販売・保守の英ALMA社を買収
■フジテック<6406>、昇降機設備販売・保守の英ALMA社を買収

■名古屋銀行<8522>、投資専門子会社「名古屋キャピタルパートナーズ」設立

■博報堂「ミライの事業室」、地域の生産者と利用者をつなぐ共同配送物流システム運営のやさいバスと資本業務提携

■米地裁、ソフトバンクグループ<9984>子会社スプリントとＴモバイルの合併を承認

■三菱重工業<7011>グループの三菱重工エンジニアリング、子会社で交通機器設計建築事業の2社を合併

■モビリティビジネス・プラットフォーム「TLUNCH」展開のMellow、トヨタファイナンシャルサービスなどから総額5億円の資金調達を実施

■三十三フィナンシャルグループ<7322>傘下の第三銀行、「第2号さんぎん成長事業応援ファンド」を設立

■土木管理総合試験所<6171>、沖縄で測量設計事業展開のアースプランなど2社を買収

■京銀未来ファンド2号、自動車・道路ITS事業のゼロ・サムに出資

■ニューホライズンキャピタル、消防設備工事事業のウッドテックを買収

■アント・キャピタル・パートナーズ、公共交通機関向け表示器製造の交通電業社を買収

■YMFG Searchファンド、土木工事業の塩見組に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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