国内最大の屋内ロックフェス「VIVA LA ROCK 2020」さいたまスーパーアリーナで開催

ロックフェス「VIVA LA ROCK 2020(ビバ ラ ロック 2020)」が、2020年5月2日(土)・3日(日・祝)・4日(月・祝)・5日(火・祝)の4日間、さいたまスーパーアリーナで開催される。

■国内最大規模の屋内ロックフェス「VIVA LA ROCK」

「VIVA LA ROCK」は、2020年で7回目の開催を迎えるロックフェス。世界最大の室内総合アリーナであるさいたまスーパーアリーナを舞台に開催され、国内最大規模の屋内ロックフェスとして、毎年多数のアーティストが出演している。

■豪華出演アーティストがさいたまスーパーアリーナに集結

■<5月2日(土)>赤い公園やSHISHAMOのガールズバンドを筆頭にKEYTALKら

初日5月2日(土)は、赤い公園やSHISHAMOといったガールズバンドをはじめ、KEYTALK、UNISON SQUARE GARDENら2020年も多数のフェスに出演予定の人気バンドが登場。緑黄色社会らホットなバンドも見逃せない。

■<5月3日(日)>Tempalay、ネバヤン、TENDREなど都会的なサウンドのアーティスト多数

5月3日(日)は、Tempalay、never young beach、TENDRE、パソコン音楽クラブ、Awesome City Clubといった都会的なサウンドを奏でるアーティストが多数出演。また、Creepy Nuts、レキシ、藤井風といったジャンルを超えたバラエティ豊かな出演陣が揃う。

■<5月4日(月)>ORANGE RANGE、9mmほかヤバT、打首などフェス常連バンドたち

5月4日(月・祝)は、ORANGE RANGEや9mm Parabellum Bullet、宮本浩次ら常に邦楽ロックシーンを牽引してきたバンドに加え、ヤバイTシャツ屋さん、打首獄門同好会など今やフェスに欠かせない存在となったグループたちが登場。そのほか、GEZAN、マカロニえんぴつ、tetoなど独創的な音楽スタイルで話題のアーティストたちにも注目だ。

■<5月5日(火)>Dragon Ash、MONOEYES、10-FEET、SiM!邦楽ロック界の雄勢揃い

最終日となる5月5日(火)は、Dragon Ash、MONOEYES、10-FEET、SiMといった邦楽ロック界の雄とも言うべきバンドが勢揃い。今勢いのある、HEY-SMITH、Survive Said The Prophet、ROTTENGRAFFTYらも会場を大いに沸かせてくれそうだ。

【詳細】

VIVA LA ROCK 2020

開催日:2020年5月2日(土)・3日(日・祝)・4日(月・祝)・5日(火・祝)

開催時間:開場 8:30/開演 9:40/終演 20:30(予定)

会場:さいたまスーパーアリーナ

住所:埼玉県さいたま市中央区新都心8

<チケット情報>

オフィシャル先行販売

受付期間:1月27日(日)~2月20日(木)18:00

価格:4日通し券 31,000円、2日券 18,000円、1日券 10,000円

※価格はすべて税込み。

※先着順の販売。

※購入は1人4枚まで。

※中学生以上要チケット。

※受付はイープラスより可能。

<出演アーティスト>

・5月2日(土)

赤い公園/KEYTALK/Saucy Dog/SHISHAMO/そこに鳴る/the telephones/ニガミ17才/ハンブレッダーズ/BIGMAMA/FOMARE/popoq/UNISON SQUARE GARDEN/緑黄色社会 ほか

・5月3日(日)

Awesome City Club/岡崎体育/奥田民生/ORIGINAL LOVE/Creepy Nuts/TENDRE/Tempalay/東京スカパラダイスオーケストラ/ドミコ/never young beach/Vaundy/パソコン音楽クラブ/VIVA LA J-ROCK ANTHEMS(Ba:亀田誠治/Gt:加藤隆志(東京スカパ ラダイスオーケストラ)/Gt:津野米咲(赤い公園)/Dr:ピエール中野(凛として時雨)/藤井 風/FLOWER FLOWER/フレデリック/レキシ ほか

・5月4日(月・祝)

打首獄門同好会/Age Factory/大森靖子/ORANGE RANGE/9mm Parabellum Bullet/クリープハイプ/GEZAN/SPARK!!SOUND!!SHOW!!/セックスマシーン!!/DJダイノジ/teto/東京初期衝動/バックドロップシンデレラ/マカロニえんぴつ/宮本浩次/ヤバイTシャツ屋さん/ユレニワ ほか

・5月5日(火・祝)

WOMCADOLE/KUZIRA/kobore/Survive Said The Prophet/SiM/DJやついいちろう/Dizzy Sunfist/TETORA/10-FEET/Dragon Ash/ハルカミライ/the band apart/HEY-SMITH /MONOEYES/LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS/ROTTENGRAFFTY ほか

【問い合わせ先】

ディスクガレージ

TEL:050-5533-0888(平日12:00~19:00)