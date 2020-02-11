国内最大の屋内ロックフェス「VIVA LA ROCK 2020」さいたまスーパーアリーナで開催

ロックフェス「VIVA LA ROCK 2020(ビバ ラ ロック 2020)」が、2020年5月2日(土)・3日(日・祝)・4日(月・祝)・5日(火・祝)の4日間、さいたまスーパーアリーナで開催される。

■国内最大規模の屋内ロックフェス「VIVA LA ROCK」

「VIVA LA ROCK」は、2020年で7回目の開催を迎えるロックフェス。世界最大の室内総合アリーナであるさいたまスーパーアリーナを舞台に開催され、国内最大規模の屋内ロックフェスとして、毎年多数のアーティストが出演している。

■豪華出演アーティストがさいたまスーパーアリーナに集結

■＜5月2日(土)＞赤い公園やSHISHAMOのガールズバンドを筆頭にKEYTALKら

初日5月2日(土)は、赤い公園やSHISHAMOといったガールズバンドをはじめ、KEYTALK、UNISON SQUARE GARDENら2020年も多数のフェスに出演予定の人気バンドが登場。緑黄色社会らホットなバンドも見逃せない。

■＜5月3日(日)＞Tempalay、ネバヤン、TENDREなど都会的なサウンドのアーティスト多数

5月3日(日)は、Tempalay、never young beach、TENDRE、パソコン音楽クラブ、Awesome City Clubといった都会的なサウンドを奏でるアーティストが多数出演。また、Creepy Nuts、レキシ、藤井風といったジャンルを超えたバラエティ豊かな出演陣が揃う。

■＜5月4日(月)＞ORANGE RANGE、9mmほかヤバT、打首などフェス常連バンドたち

5月4日(月・祝)は、ORANGE RANGEや9mm Parabellum Bullet、宮本浩次ら常に邦楽ロックシーンを牽引してきたバンドに加え、ヤバイTシャツ屋さん、打首獄門同好会など今やフェスに欠かせない存在となったグループたちが登場。そのほか、GEZAN、マカロニえんぴつ、tetoなど独創的な音楽スタイルで話題のアーティストたちにも注目だ。

■＜5月5日(火)＞Dragon Ash、MONOEYES、10-FEET、SiM！邦楽ロック界の雄勢揃い

最終日となる5月5日(火)は、Dragon Ash、MONOEYES、10-FEET、SiMといった邦楽ロック界の雄とも言うべきバンドが勢揃い。今勢いのある、HEY-SMITH、Survive Said The Prophet、ROTTENGRAFFTYらも会場を大いに沸かせてくれそうだ。

【詳細】

VIVA LA ROCK 2020

開催日：2020年5月2日(土)・3日(日・祝)・4日(月・祝)・5日(火・祝)

開催時間：開場 8:30／開演 9:40／終演 20:30(予定)

会場：さいたまスーパーアリーナ

住所：埼玉県さいたま市中央区新都心8

＜チケット情報＞

オフィシャル先行販売

受付期間：1月27日(日)～2月20日(木)18:00

価格：4日通し券 31,000円、2日券 18,000円、1日券 10,000円

※価格はすべて税込み。

※先着順の販売。

※購入は1人4枚まで。

※中学生以上要チケット。

※受付はイープラスより可能。

＜出演アーティスト＞

・5月2日(土)

赤い公園／KEYTALK／Saucy Dog／SHISHAMO／そこに鳴る／the telephones／ニガミ17才／ハンブレッダーズ／BIGMAMA／FOMARE／popoq／UNISON SQUARE GARDEN／緑黄色社会 ほか

・5月3日(日)

Awesome City Club／岡崎体育／奥田民生／ORIGINAL LOVE／Creepy Nuts／TENDRE／Tempalay／東京スカパラダイスオーケストラ／ドミコ／never young beach／Vaundy／パソコン音楽クラブ／VIVA LA J-ROCK ANTHEMS(Ba:亀田誠治/Gt:加藤隆志(東京スカパ ラダイスオーケストラ)/Gt:津野米咲(赤い公園)/Dr:ピエール中野(凛として時雨)／藤井 風／FLOWER FLOWER／フレデリック／レキシ ほか

・5月4日(月・祝)

打首獄門同好会／Age Factory／大森靖子／ORANGE RANGE／9mm Parabellum Bullet／クリープハイプ／GEZAN／SPARK!!SOUND!!SHOW!!／セックスマシーン!!／DJダイノジ／teto／東京初期衝動／バックドロップシンデレラ／マカロニえんぴつ／宮本浩次／ヤバイTシャツ屋さん／ユレニワ ほか

・5月5日(火・祝)

WOMCADOLE／KUZIRA／kobore／Survive Said The Prophet／SiM／DJやついいちろう／Dizzy Sunfist／TETORA／10-FEET／Dragon Ash／ハルカミライ／the band apart／HEY-SMITH ／MONOEYES／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS／ROTTENGRAFFTY ほか

【問い合わせ先】

ディスクガレージ

TEL：050-5533-0888(平日12:00～19:00)