記事提供元：フィスコ
*12:02JST インフォメーションクリエーティブ---1Qは営業利益が2.7%増、3ヶ年の中期経営計画がスタート
インフォメーションクリエーティブ<4769>は7日、2020年9月期第1四半期（19年10月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比6.2%増の20.25億円、営業利益が同2.7%増の1.38億円、経常利益が同3.9%増の1.45億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同69.9%増の1.64億円となった。
2020年9月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画「Challenge the future 2022」を2019年10月にスタートさせ、さらなる成長に努めた。
2020年9月期通期の連結業績予想は、売上高が前期比5.2%増の87.87億円、営業利益が同5.9%増の5.26億円、経常利益が同4.4%増の5.75億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同6.8%増の4.02億円とする期初計画を据え置いている。《SF》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- アクセル 3Qは営業利益が3.23億円、グラフィックスLSI及びメモリモジュール製品の販売増加 2/10 11:59
- イルグルム 1Qは2ケタ増収・各利益も黒字に転換、各セグメントが順調に推移。通期も増収増益予想 2/10 11:53
- 出来高変化率ランキング（10時台）～ニチイ学館、オープンドアなどがランクイン 2/10 11:20
- オプトエレクトロニクスが一時ストップ高、米国での訴訟の和解が注目される 2/10 11:12
- ホンダ 大幅反発、10-12月期の底堅い決算受けて安心感強まる 2/10 10:48
広告
広告
広告