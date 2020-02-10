

*12:02JST インフォメーションクリエーティブ---1Qは営業利益が2.7%増、3ヶ年の中期経営計画がスタート

インフォメーションクリエーティブ<4769>は7日、2020年9月期第1四半期（19年10月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比6.2%増の20.25億円、営業利益が同2.7%増の1.38億円、経常利益が同3.9%増の1.45億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同69.9%増の1.64億円となった。

2020年9月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画「Challenge the future 2022」を2019年10月にスタートさせ、さらなる成長に努めた。

2020年9月期通期の連結業績予想は、売上高が前期比5.2%増の87.87億円、営業利益が同5.9%増の5.26億円、経常利益が同4.4%増の5.75億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同6.8%増の4.02億円とする期初計画を据え置いている。《SF》