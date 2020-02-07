ホロン　ストップ高買い気配、20年3月期第3四半期の営業利益154.5％、フォトマスク用製品など好調／新興市場スナップショット



*14:08JST <7748> ホロン 5650カ -

ストップ高買い気配。20年3月期第3四半期累計（19年4-12月）の営業利益を前年同期比154.5％増の13.64億円と発表している。主力製品のフォトマスク用CD-SEM「Zシリーズ」やフォトマスク用DR-SEM（観察及び分析）「LEXaシリーズ」などが好調だったことから利益が拡大した。通期予想は前期比38.0％増の11.20億円で据え置いた。第3四半期累計時点で既に上回っていることから上方修正への期待が広がっている。《HH》