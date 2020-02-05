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東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ

2020年2月5日 15:45

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記事提供元：フィスコ


*15:45JST 東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ
全33業種中32業種が上昇、水産・農林業が上昇率トップ。後場に決算を発表した日本水産<1332>が5.8％上昇し指数を押し上げた。同2位は保険業となり、鉱業、非鉄金属、情報・通信業、倉庫・運輸関連業、医薬品などがつづいた。一方で、その他金融業のみ小幅に下落した。


1. 水産・農林業 ／ 509.64 ／ 2.76
2. 保険業 ／ 1,016.5 ／ 1.88
3. 鉱業 ／ 300.17 ／ 1.83
4. 非鉄金属 ／ 875.11 ／ 1.43
5. 情報・通信業 ／ 3,969.41 ／ 1.43
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,648.42 ／ 1.41
7. 医薬品 ／ 3,338.35 ／ 1.40
8. サービス業 ／ 2,343.53 ／ 1.39
9. 食料品 ／ 1,743.48 ／ 1.38
10. 繊維業 ／ 633.05 ／ 1.37
11. 海運業 ／ 251.01 ／ 1.35
12. 機械 ／ 1,832.31 ／ 1.32
13. パルプ・紙 ／ 522.21 ／ 1.32
14. 不動産業 ／ 1,612.76 ／ 1.24
15. 空運業 ／ 269.91 ／ 1.23
16. ゴム製品 ／ 2,846.6 ／ 1.13
17. 電気機器 ／ 2,630.25 ／ 1.11
18. 卸売業 ／ 1,576.15 ／ 1.08
19. その他製品 ／ 2,943.41 ／ 1.06
20. 鉄鋼 ／ 376.73 ／ 1.02
21. 輸送用機器 ／ 2,719.1 ／ 0.99
22. 証券業 ／ 356.62 ／ 0.94
23. ガラス・土石製品 ／ 1,038.78 ／ 0.93
24. 小売業 ／ 1,223.62 ／ 0.88
25. 金属製品 ／ 1,118.45 ／ 0.81
26. 建設業 ／ 1,215.35 ／ 0.74
27. 化学工業 ／ 2,015.17 ／ 0.60
28. 陸運業 ／ 2,264.51 ／ 0.54
29. 石油・石炭製品 ／ 1,022.31 ／ 0.51
30. 電力・ガス業 ／ 403.77 ／ 0.51
31. 銀行業 ／ 146.15 ／ 0.50
32. 精密機器 ／ 8,087.47 ／ 0.48
33. その他金融業 ／ 665.66 ／ -0.04《FA》

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