

*15:45JST 東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ

全33業種中32業種が上昇、水産・農林業が上昇率トップ。後場に決算を発表した日本水産<1332>が5.8％上昇し指数を押し上げた。同2位は保険業となり、鉱業、非鉄金属、情報・通信業、倉庫・運輸関連業、医薬品などがつづいた。一方で、その他金融業のみ小幅に下落した。



1. 水産・農林業 ／ 509.64 ／ 2.76

2. 保険業 ／ 1,016.5 ／ 1.88

3. 鉱業 ／ 300.17 ／ 1.83

4. 非鉄金属 ／ 875.11 ／ 1.43

5. 情報・通信業 ／ 3,969.41 ／ 1.43

6. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,648.42 ／ 1.41

7. 医薬品 ／ 3,338.35 ／ 1.40

8. サービス業 ／ 2,343.53 ／ 1.39

9. 食料品 ／ 1,743.48 ／ 1.38

10. 繊維業 ／ 633.05 ／ 1.37

11. 海運業 ／ 251.01 ／ 1.35

12. 機械 ／ 1,832.31 ／ 1.32

13. パルプ・紙 ／ 522.21 ／ 1.32

14. 不動産業 ／ 1,612.76 ／ 1.24

15. 空運業 ／ 269.91 ／ 1.23

16. ゴム製品 ／ 2,846.6 ／ 1.13

17. 電気機器 ／ 2,630.25 ／ 1.11

18. 卸売業 ／ 1,576.15 ／ 1.08

19. その他製品 ／ 2,943.41 ／ 1.06

20. 鉄鋼 ／ 376.73 ／ 1.02

21. 輸送用機器 ／ 2,719.1 ／ 0.99

22. 証券業 ／ 356.62 ／ 0.94

23. ガラス・土石製品 ／ 1,038.78 ／ 0.93

24. 小売業 ／ 1,223.62 ／ 0.88

25. 金属製品 ／ 1,118.45 ／ 0.81

26. 建設業 ／ 1,215.35 ／ 0.74

27. 化学工業 ／ 2,015.17 ／ 0.60

28. 陸運業 ／ 2,264.51 ／ 0.54

29. 石油・石炭製品 ／ 1,022.31 ／ 0.51

30. 電力・ガス業 ／ 403.77 ／ 0.51

31. 銀行業 ／ 146.15 ／ 0.50

32. 精密機器 ／ 8,087.47 ／ 0.48

33. その他金融業 ／ 665.66 ／ -0.04《FA》