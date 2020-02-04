*16:07JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。業績の上方修正や増配が好感されたレンゴー<3941>が11.7％高となり指数を押し上げた。そのほか、その他金融業、空運業、陸運業、サービス業、医薬品などが上昇した。一方で水産・農林業が下落率トップ、マルハニチロ<1333>は通期業績の下方修正が嫌気された。そのほか、精密機器、證券業、海運業は軟調となった。
1. パルプ・紙 ／ 515.43 ／ 3.60
2. その他金融業 ／ 665.93 ／ 3.13
3. 空運業 ／ 266.63 ／ 1.54
4. 陸運業 ／ 2,252.42 ／ 1.23
5. サービス業 ／ 2,311.49 ／ 1.06
6. 医薬品 ／ 3,292.27 ／ 1.03
7. 繊維業 ／ 624.49 ／ 0.96
8. 小売業 ／ 1,212.99 ／ 0.95
9. 化学工業 ／ 2,003.21 ／ 0.92
10. 食料品 ／ 1,719.8 ／ 0.84
11. 建設業 ／ 1,206.4 ／ 0.83
12. 電気機器 ／ 2,601.46 ／ 0.80
13. ガラス・土石製品 ／ 1,029.23 ／ 0.80
14. 非鉄金属 ／ 862.79 ／ 0.79
15. 鉄鋼 ／ 372.92 ／ 0.74
16. 不動産業 ／ 1,593.07 ／ 0.72
17. その他製品 ／ 2,912.48 ／ 0.70
18. 銀行業 ／ 145.43 ／ 0.67
19. 卸売業 ／ 1,559.38 ／ 0.64
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,625.53 ／ 0.63
21. 保険業 ／ 997.77 ／ 0.63
22. 電力・ガス業 ／ 401.74 ／ 0.60
23. 金属製品 ／ 1,109.5 ／ 0.46
24. 輸送用機器 ／ 2,692.39 ／ 0.36
25. 鉱業 ／ 294.79 ／ 0.34
26. 機械 ／ 1,808.51 ／ 0.28
27. 石油・石炭製品 ／ 1,017.15 ／ 0.28
28. 情報・通信業 ／ 3,913.54 ／ 0.22
29. ゴム製品 ／ 2,814.93 ／ 0.17
30. 海運業 ／ 247.66 ／ -0.37
31. 証券業 ／ 353.29 ／ -0.72
32. 精密機器 ／ 8,048.54 ／ -1.10
33. 水産・農林業 ／ 495.97 ／ -1.44《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 日経平均大引け：前日比112.65円高の23084.59円 2/ 4 16:00
- 日経平均は反発、肺炎懸念もアジア株高で買い戻し 2/ 4 15:56
- Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け） 2/ 4 15:44
- 【株式市場】日経平均は後場一段と強含み一時146円高まで上げて反発 2/ 4 15:42
- マザーズ先物概況：大幅に反発、米経済指標やアジア市場の底堅さが追い風に 2/ 4 15:38
広告
広告
広告