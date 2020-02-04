

*16:07JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ

パルプ・紙が上昇率トップ。業績の上方修正や増配が好感されたレンゴー<3941>が11.7％高となり指数を押し上げた。そのほか、その他金融業、空運業、陸運業、サービス業、医薬品などが上昇した。一方で水産・農林業が下落率トップ、マルハニチロ<1333>は通期業績の下方修正が嫌気された。そのほか、精密機器、證券業、海運業は軟調となった。



1. パルプ・紙 ／ 515.43 ／ 3.60

2. その他金融業 ／ 665.93 ／ 3.13

3. 空運業 ／ 266.63 ／ 1.54

4. 陸運業 ／ 2,252.42 ／ 1.23

5. サービス業 ／ 2,311.49 ／ 1.06

6. 医薬品 ／ 3,292.27 ／ 1.03

7. 繊維業 ／ 624.49 ／ 0.96

8. 小売業 ／ 1,212.99 ／ 0.95

9. 化学工業 ／ 2,003.21 ／ 0.92

10. 食料品 ／ 1,719.8 ／ 0.84

11. 建設業 ／ 1,206.4 ／ 0.83

12. 電気機器 ／ 2,601.46 ／ 0.80

13. ガラス・土石製品 ／ 1,029.23 ／ 0.80

14. 非鉄金属 ／ 862.79 ／ 0.79

15. 鉄鋼 ／ 372.92 ／ 0.74

16. 不動産業 ／ 1,593.07 ／ 0.72

17. その他製品 ／ 2,912.48 ／ 0.70

18. 銀行業 ／ 145.43 ／ 0.67

19. 卸売業 ／ 1,559.38 ／ 0.64

20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,625.53 ／ 0.63

21. 保険業 ／ 997.77 ／ 0.63

22. 電力・ガス業 ／ 401.74 ／ 0.60

23. 金属製品 ／ 1,109.5 ／ 0.46

24. 輸送用機器 ／ 2,692.39 ／ 0.36

25. 鉱業 ／ 294.79 ／ 0.34

26. 機械 ／ 1,808.51 ／ 0.28

27. 石油・石炭製品 ／ 1,017.15 ／ 0.28

28. 情報・通信業 ／ 3,913.54 ／ 0.22

29. ゴム製品 ／ 2,814.93 ／ 0.17

30. 海運業 ／ 247.66 ／ -0.37

31. 証券業 ／ 353.29 ／ -0.72

32. 精密機器 ／ 8,048.54 ／ -1.10

33. 水産・農林業 ／ 495.97 ／ -1.44《FA》