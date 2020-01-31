

*17:58JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は152円86銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年3月限

寄付152円75銭 高値152円88銭 安値152円72銭 引け152円86銭

売買高総計25932枚

2年 409回 -0.160％

5年 142回 -0.170％

10年 357回 -0.070％

20年 171回 0.220％

債券先物3月限は、152円75銭で取引を開始。中国の新型肺炎による死者・感染者の拡大が続いていることから買いが継続し、152円72銭から152円88銭まで上げた。ただ、その後は日銀の2月国債買入方針の発表を控え、152円80銭台で小動きになった。現物債の取引では、5年債と10年債が買われ、20年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は1.40％、10年債は1.57％、30年債は2.04％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.41％、英国債は0.55％、オーストラリア10年債は0.95％、NZ10年債は1.29％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:30 英・12月住宅ローン承認件数(中銀)（予想：6.56万件、11月：6.50万件）

・19:00 ユーロ圏・10-12月期GDP速報値（前年比予想：+1.1％、7-9月期：+1.2％）

・19:00 ユーロ圏・1月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.4％、12月：+1.3％）

・21:00 南ア・12月貿易収支（予想：+120億ランド、11月：+61億ランド）

・22:30 米・12月個人所得（前月比予想：+0.3％、11月：+0.5％）

・22:30 米・12月個人消費支出（前月比予想：+0.3％、11月：+0.4％）

・22:30 米・12月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.6％、11月：+1.6％）

・22:30 米・10-12月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.7％、7-9月期：+0.7％）

・23:45 米・1月シカゴ購買部協会景気指数（予想：49.0、12月：48.2←48.9）

・24:00 米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：99.1、速報値：99.1）《KK》