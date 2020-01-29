マーケット RSS

 

29日の日本国債市場概況：債券先物は152円53銭で終了

2020年1月29日 18:02

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*18:02JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は152円53銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付152円49銭 高値152円56銭 安値152円44銭 引け152円53銭
売買高総計21808枚

2年 408回 -0.140％
5年 142回 -0.140％
10年 357回 -0.045％
20年 170回 0.230％

債券先物3月限は、152円49銭で取引を開始。中国の新型肺炎の死者・感染者拡大の発表を受けて買いが先行し、152円56銭まで上げた。その後、日経平均株価の上昇を受けて売りが優勢になり、152円44銭まで下げた。引けにかけては日銀の国債買い入れオペが無難だったとの見方や、プラス利回り志向の超長期債の買いを受けて買いが再燃した。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は1.44％、10年債は1.63％、30年債は2.08％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.37％、英国債は0.54％、オーストラリア10年債は1.01％、NZ10年債は1.37％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　米・12月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.1％、11月：-0.1％）
・24:00　米・12月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.5％、11月：+1.2％）
・04:00　米連邦公開市場委員会（FOMC）が声明発表（政策金利は1.50-1.75％に据え置き予想）
・04:30　パウエル米FRB議長会見
・06:45　NZ・12月貿易収支（予想：+1.00億NZドル、11月：-7.53億NZドル）《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続落で53.14ドル、需要鈍化懸念が台頭、新型肺炎の感染拡大で世界経済の見通し悪化
  2. セルシードは底値圏、食道再生上皮シートの22年承認申請目指す
  3. スガイ化学が急伸、「気管支収縮抑制」などが新型肺炎の流行懸念の中で注目される
  4. 相場展望1月29日号　米国株に「新型肺炎」がブラックスワン?　目先は反動高も
  5. イワキ<8095>、日本国内で唯一の統合型CMC研究受託企業の全株式取得、完全子会社へ
  1. NY原油：続落、新型肺炎感染拡大による需要鈍化を織り込む売り
  2. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  3. NY原油：大幅安で56.74ドル、需要減少に対する警戒感高まる
  4. 相場展望1月27日号　過去最高の株高を叩き出す米国株、危険信号も　日本株は一部外資の売りの兆しで、ピーク感漂う
  5. 免疫生物研究所　大幅に反発、新型肺炎の治療に米社の抗HIV薬使用との報道で思惑／新興市場スナップショット
  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  3. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  4. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  5. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • 2019年11月にオープンした次世代型店舗「JINS渋谷パルコ店」。（画像: ジンズの発表資料より）
  • インプレッサSPORT「2.0i-S EyeSight」の インテリア（画像: スバルの発表資料より）
  • マイルドハイブリッド搭載のスズキ・ハスラー（画像: スズキ発表資料より）
  • ダミー人形による実験の様子。後席ダミーは、運転席側でシートベルト非着用、助手席側でシートベルト着用となっている。（写真：JAFの発表資料より）
  • レーシングマシン走行(画像: 本田技研工業の発表資料より)
  • 開会式用公式服装姿を披露するアスリートたち
  • 画像はイメージです。
  • リサイクルペットボトルによる720mlペットボトル商品。（写真：サントリーグループ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望1月29日号　米国株に「新型肺炎」がブラックスワン?　目先は反動高も

社長の平均年齢、2019年は59.9歳　過去最高を更新　帝国データバンク調査

AIが指示内容を理解する仕組みのイメージ（画像：三菱電機の発表資料より）

「よろしく」だけで状況から指示内容を理解するAIを開発　三菱電機

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  4. マネーの公理 スイスの銀行家に学ぶ儲けのルール
  5. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)