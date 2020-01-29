*18:02JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は152円53銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付152円49銭 高値152円56銭 安値152円44銭 引け152円53銭
売買高総計21808枚
2年 408回 -0.140％
5年 142回 -0.140％
10年 357回 -0.045％
20年 170回 0.230％
債券先物3月限は、152円49銭で取引を開始。中国の新型肺炎の死者・感染者拡大の発表を受けて買いが先行し、152円56銭まで上げた。その後、日経平均株価の上昇を受けて売りが優勢になり、152円44銭まで下げた。引けにかけては日銀の国債買い入れオペが無難だったとの見方や、プラス利回り志向の超長期債の買いを受けて買いが再燃した。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は1.44％、10年債は1.63％、30年債は2.08％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.37％、英国債は0.54％、オーストラリア10年債は1.01％、NZ10年債は1.37％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30 米・12月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.1％、11月：-0.1％）
・24:00 米・12月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.5％、11月：+1.2％）
・04:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）が声明発表（政策金利は1.50-1.75％に据え置き予想）
・04:30 パウエル米FRB議長会見
・06:45 NZ・12月貿易収支（予想：+1.00億NZドル、11月：-7.53億NZドル）《KK》
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