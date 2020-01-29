医学生物　急落、第3四半期営業利益は3.6倍も材料出尽くし感／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:36JST <4557> 医学生物 4280 -525
急落。20年3月期第3四半期累計（19年4-12月）の営業利益を前年同期比260.3％増の11.66億円と発表している。国内で自己免疫疾患検査試薬やがん関連試薬、中国で企業向けマテリアルが伸長した。遺伝子検査試薬が好調だったことも利益拡大に寄与した。ただ、通期予想を据え置いたことで材料出尽くしとみた売りが出ているもよう。《US》
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