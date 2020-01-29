マクアケ　大幅に続伸、20年9月期第1四半期の営業利益1.02億円、応援購入総額が増加／新興市場スナップショット



*09:57JST <4479> マクアケ 4510 +310

大幅に続伸。20年9月期第1四半期（19年10-12月）の営業利益を1.02億円と発表している。前年同期比増減率は非開示。オペレーションの効率化やプロジェクト審査の効率化が進み、プロジェクト掲載数が伸長した。また、プラットフォームとしての認識が深まり、会員数も拡大した。プロジェクト掲載数と会員数がバランスよく伸び、応援購入総額が増加した。通期予想は前期比283.0％増の4.78億円で据え置いた。進捗率は21.3％。《HH》