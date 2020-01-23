AppBankが急伸、「元祖ユーチューバー」の社長就任が好感されたとの見方

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■村井智建取締役CCOが2020年1月22日付で代表取締役社長CEOに就任と発表
AppBank<6177>(東マ)は1月23日、いきなり急伸し、一時23%高の383円(72円高)まで上げたあとも15%高前後で推移。東証マザーズの値上がり率1、2位に入っている。
22日、「ユーチューバー」が児童・生徒のあこがれの職業になる契機を作ったとされる「マックスむらい」こと村井智建取締役CCOが2020年1月22日付で代表取締役社長CEOに就任と発表。これが材料視されたとの見方が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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