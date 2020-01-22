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イワブチ　急伸、通期業績予想を上方修正／新興市場スナップショット

2020年1月22日 14:31

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記事提供元：フィスコ


*14:31JST <5983> イワブチ 10850 +530
急伸。20年3月期の営業利益を従来予想の1.81億円から4.94億円（前期実績1.80億円）に上方修正している。各部門の事業活動プロセスを見直し、業務改善・プロセス改革活動を推進した結果、売上原価率が改善した。販管費の低減も利益を押し上げる。《US》

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