サンウッド　ストップ高買い気配、20年3月期通期業績予想を上方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:03JST <8903> サンウッド 634カ -
ストップ高買い気配。20年3月期の営業利益を従来予想の5.05億円から7.80億円（前期実績4.21億円）に上方修正している。一棟収益物件の商業ビルWHARFシリーズの販売が好調だった。同シリーズの好調で利益予想を達成できる目途が付いたことから、一部のプロジェクトの販売を翌期に先送りする。《US》
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