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今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、英・失業率、独・ZEW期待指数、スイス・世界経済フォーラム・ダボス会議など

2020年1月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、英・失業率、独・ZEW期待指数、スイス・世界経済フォーラム・ダボス会議など
＜国内＞
15:30　黒田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目、終了後直ちに結果発表)　-0.10％　-0.10％


＜海外＞
18:30　英・失業率(12月)　　3.5％
18:30　英・ILO失業率(3カ月)(11月)　3.8％　3.8％
19:00　独・ZEW期待指数(1月)　13.0　10.7
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(1月)　　2.06％


スイス・世界経済フォーラム・ダボス会議(24日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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