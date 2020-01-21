記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、英・失業率、独・ZEW期待指数、スイス・世界経済フォーラム・ダボス会議など
＜国内＞
15:30 黒田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目、終了後直ちに結果発表) -0.10％ -0.10％
＜海外＞
18:30 英・失業率(12月) 3.5％
18:30 英・ILO失業率(3カ月)(11月) 3.8％ 3.8％
19:00 独・ZEW期待指数(1月) 13.0 10.7
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(1月) 2.06％
スイス・世界経済フォーラム・ダボス会議(24日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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