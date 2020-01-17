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1/17の強弱材料

2020年1月17日 08:28

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記事提供元：フィスコ


*08:28JST 1/17
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23933.13、+16.55）
・NYダウは上昇（29297.64、+267.42）
・ナスダック総合指数は上昇（9357.13、+98.44)
・シカゴ日経225先物は上昇（24055、大阪比+115）
・1ドル110円10-20銭
・SOX指数は上昇（1903.93、+31.77）
・VIX指数は低下（12.32、-0.10）
・米原油先物は上昇（58.52、+0.71）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・米長期金利は上昇
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・投信概況（12月）
・第3次産業活動指数（11月）
・訪日外国人客数（12月）
・中国国内総生産（10-12月）
・中国鉱工業生産指数（12月）
・中国小売売上高（12月）
・中国不動産開発投資（12月）
・ユーロ圏経常収支（11月）
・ユーロ圏CPI（12月）
・英小売売上高（12月）
・米住宅着工件数（12月）
・米住宅建設許可件数（12月）
・米鉱工業生産指数（12月）
・米設備稼働率（12月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（1月）
・米JOLT求人件数（11月）《ST》

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