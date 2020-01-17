

*08:28JST 1/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23933.13、+16.55）

・NYダウは上昇（29297.64、+267.42）

・ナスダック総合指数は上昇（9357.13、+98.44)

・シカゴ日経225先物は上昇（24055、大阪比+115）

・1ドル110円10-20銭

・SOX指数は上昇（1903.93、+31.77）

・VIX指数は低下（12.32、-0.10）

・米原油先物は上昇（58.52、+0.71）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・消費増税による景気下押し

・北朝鮮をめぐる地政学リスク

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・投信概況（12月）

・第3次産業活動指数（11月）

・訪日外国人客数（12月）

・中国国内総生産（10-12月）

・中国鉱工業生産指数（12月）

・中国小売売上高（12月）

・中国不動産開発投資（12月）

・ユーロ圏経常収支（11月）

・ユーロ圏CPI（12月）

・英小売売上高（12月）

・米住宅着工件数（12月）

・米住宅建設許可件数（12月）

・米鉱工業生産指数（12月）

・米設備稼働率（12月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（1月）

・米JOLT求人件数（11月）《ST》