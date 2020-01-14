

*15:53JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

鉄鋼が上昇率トップ。証券会社による投資評価引き上げの動きがみられたJFE<5411>や日本製鉄<5401>が指数を押し上げた。そのほか、電気機器、情報・通信業、化学工業、非鉄金属、食料品などが上昇。一方で石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか、鉱業、パルプ・紙、電力・ガス業、倉庫・運輸関連などが下落した。



1. 鉄鋼 ／ 403.95 ／ 1.94

2. 電気機器 ／ 2,739.53 ／ 1.03

3. 情報・通信業 ／ 4,057.53 ／ 0.81

4. 化学工業 ／ 2,081.88 ／ 0.77

5. 非鉄金属 ／ 952.21 ／ 0.72

6. 食料品 ／ 1,737.69 ／ 0.54

7. 機械 ／ 1,911.19 ／ 0.52

8. 輸送用機器 ／ 2,786.39 ／ 0.50

9. 保険業 ／ 1,025.8 ／ 0.37

10. 繊維業 ／ 654.61 ／ 0.32

11. 海運業 ／ 279.71 ／ 0.30

12. 精密機器 ／ 8,354.62 ／ 0.27

13. 医薬品 ／ 3,287.43 ／ 0.23

14. 空運業 ／ 287.95 ／ 0.22

15. 不動産業 ／ 1,548.55 ／ 0.17

16. 建設業 ／ 1,209.63 ／ 0.16

17. 証券業 ／ 366.36 ／ 0.15

18. 卸売業 ／ 1,595.36 ／ 0.09

19. 金属製品 ／ 1,166.99 ／ 0.06

20. 陸運業 ／ 2,325.01 ／ 0.02

21. ガラス・土石製品 ／ 1,076.78 ／ -0.02

22. 水産・農林業 ／ 523.15 ／ -0.22

23. サービス業 ／ 2,381.92 ／ -0.25

24. その他金融業 ／ 664.8 ／ -0.25

25. その他製品 ／ 3,064.89 ／ -0.31

26. 小売業 ／ 1,269.39 ／ -0.45

27. ゴム製品 ／ 2,906.44 ／ -0.59

28. 銀行業 ／ 148.91 ／ -0.67

29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,679.34 ／ -1.06

30. 電力・ガス業 ／ 399.85 ／ -1.11

31. パルプ・紙 ／ 517.49 ／ -1.17

32. 鉱業 ／ 329.79 ／ -1.27

33. 石油・石炭製品 ／ 1,085.64 ／ -1.93《US》