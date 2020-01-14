マーケット RSS

 

東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

2020年1月14日 15:53

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*15:53JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。証券会社による投資評価引き上げの動きがみられたJFE<5411>や日本製鉄<5401>が指数を押し上げた。そのほか、電気機器、情報・通信業、化学工業、非鉄金属、食料品などが上昇。一方で石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか、鉱業、パルプ・紙、電力・ガス業、倉庫・運輸関連などが下落した。


1. 鉄鋼 ／ 403.95 ／ 1.94
2. 電気機器 ／ 2,739.53 ／ 1.03
3. 情報・通信業 ／ 4,057.53 ／ 0.81
4. 化学工業 ／ 2,081.88 ／ 0.77
5. 非鉄金属 ／ 952.21 ／ 0.72
6. 食料品 ／ 1,737.69 ／ 0.54
7. 機械 ／ 1,911.19 ／ 0.52
8. 輸送用機器 ／ 2,786.39 ／ 0.50
9. 保険業 ／ 1,025.8 ／ 0.37
10. 繊維業 ／ 654.61 ／ 0.32
11. 海運業 ／ 279.71 ／ 0.30
12. 精密機器 ／ 8,354.62 ／ 0.27
13. 医薬品 ／ 3,287.43 ／ 0.23
14. 空運業 ／ 287.95 ／ 0.22
15. 不動産業 ／ 1,548.55 ／ 0.17
16. 建設業 ／ 1,209.63 ／ 0.16
17. 証券業 ／ 366.36 ／ 0.15
18. 卸売業 ／ 1,595.36 ／ 0.09
19. 金属製品 ／ 1,166.99 ／ 0.06
20. 陸運業 ／ 2,325.01 ／ 0.02
21. ガラス・土石製品 ／ 1,076.78 ／ -0.02
22. 水産・農林業 ／ 523.15 ／ -0.22
23. サービス業 ／ 2,381.92 ／ -0.25
24. その他金融業 ／ 664.8 ／ -0.25
25. その他製品 ／ 3,064.89 ／ -0.31
26. 小売業 ／ 1,269.39 ／ -0.45
27. ゴム製品 ／ 2,906.44 ／ -0.59
28. 銀行業 ／ 148.91 ／ -0.67
29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,679.34 ／ -1.06
30. 電力・ガス業 ／ 399.85 ／ -1.11
31. パルプ・紙 ／ 517.49 ／ -1.17
32. 鉱業 ／ 329.79 ／ -1.27
33. 石油・石炭製品 ／ 1,085.64 ／ -1.93《US》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 視聴率過去最低も評価が高かった第70回紅白歌合戦にみる、アナログと最先端の融合
  2. ホンダはレームダック (1) 本田宗一郎「失敗を恐れるよりも、何もしないことを恐れろ」
  3. 愛車を雨風や直射日光、鳥の糞害から守る自動開閉式テント「CAR UMBRELLA」
  4. ホンダはレームダック (2) 「資金効率は商品力が決める」
  5. 丸紅、キャッシュ・フロー経営と成長投資により純利益3000億円を目指す
  1. 視聴率過去最低も評価が高かった第70回紅白歌合戦にみる、アナログと最先端の融合
  2. 2019年の人手不足倒産件数、前年大きく上回り最多更新　帝国データバンク調査
  3. NASAのライブストリーム映像でUFO撮影か
  4. セブンイレブンが東大阪・南上小坂店との加盟店契約を解除! これからどうなる? (上)
  5. 【日産は何を間違えたのか？(1)】カルロス・ゴーン記者会見で語られなかった原点
  1. ドンキ、NHKが映らないチューナーレスTVを発売　32インチで19,800円
  2. カルロス・ゴーン被告が、弘中惇一郎弁護士と究極の絶縁! (上)
  3. カルロス・ゴーン被告が、弘中惇一郎弁護士と究極の絶縁! (下)
  4. 視聴率過去最低も評価が高かった第70回紅白歌合戦にみる、アナログと最先端の融合
  5. 2019年の人手不足倒産件数、前年大きく上回り最多更新　帝国データバンク調査

広告