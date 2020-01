ユナイテッド アローズ＆サンズ×ハフ　伝説的スケーター着想のジャケットやTシャツ、フーディー

ユナイテッド アローズ&サンズ(UNITED ARROWS & SONS)とハフ(HUF)のコラボレーションカプセルコレクションが登場。2020年1月10日(金)より、ユナイテッド アローズ&サンズおよびハフ フラグシップストアなどで発売される。

ユナイテッド アローズ&サンズとハフがコラボレーションし、伝説的スケーターのマット・ヘンズリーにスタイルをオマージュする本カプセルコレクション。第2弾となる今回は、80年代後半から90年代前半にマット・ヘンズリーがカスタムして着用していたジャケットをモチーフにしたMA-1、ドイツ軍のシュミットパンツを踏襲したディッキーズ(Dickies)のボトムスをはじめとする様々なアイテムをラインナップする。

アイコニックなのは、ハフのイニシャル“H”をモチーフにしたコラボレーションロゴとオリジナルのグラフィック“DOWNHILL”をプリントしたフーディーやTシャツ。ロングスリーブTシャツの片腕には鍵盤を、フーディーのフロントにはフォトグラフィックを配するなど、ストリートなテイストを各アイテムでユニークに反映している。

また、バケットハットやシャツには80年代から90年代の雰囲気を感じるスプラッシュプリントを採用。ピンクとグリーンの色彩がスタイリングのアクセントとして存在感を発揮するアイテムに仕上げた。

【詳細】

ダウンヒル 2 コレクション フォー ユナイテッド アローズ&サンズ ウィズ スペシャル アシスタンス フロム WSSF スタジオ

(DOWNHILL 2 Collection for UNITED ARROWS & SONS with special assistance from WSSF studio.)

発売日:2020年1月10日(金)

販売店舗:ユナイテッド アローズ&サンズおよびハフ フラグシップストア、ハフ ジャパン オフィシャル ストア、ハフ ゾゾタウン

価格:

・MA-1ジャケット(オリーブ/ブラック) 34,800円+税

・モッズコート(オリーブ/ブラック) 34,800円+税

・スプラッシュ ロングスリーブシャツ(ブラック) 15,800円+税

・アコーディオン ロングスリーブTシャツ(ブラック) 7,800円+税

・シュミットパンツ フォー ディッキーズ(ベージュ/オリーブ/ブラック) 14,800円+税

・フリースフーディー(ホワイト/ブラック/レッド) 16,800円+税

・フリースクルー(ホワイト/ブラック/オリーブ) 14,800円+税

・ダメージフリース(ホワイト/ブラック) 15,800円+税

・ロングスリーブTシャツ(ホワイト/ブラック) 7,000円+税

・ショートスリーブTシャツ(ホワイト/ブラック/イエロー) 6,000円+税

・スプラッシュハット(ブラック) 7,800円+税

・スケートデッキ(グリーン) 12,000円+税

【問い合わせ先】

ユナイテッド アローズ&サンズ

TEL:03-5413-5102