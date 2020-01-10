ニューテック　ストップ高、第3四半期営業利益は73％増／新興市場スナップショット



*12:39JST <6734> ニューテック 3020 +502

ストップ高。20年2月期第3四半期累計（19年3-11月）の営業利益を前年同期比73.3％増の2.04億円と発表している。利益率の高いハードウエアに付加価値を付けたAI・ディープラーニング、監視カメラ向けストレージサーバやアプライアンス製品の引き合いが好調だった。通期予想は前期比24.1％増の2.60億円で据え置いた。進捗率は78.5％。《US》