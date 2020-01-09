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出来高変化率ランキング（10時台）～ベルシス24、MKシステムなどがランクイン

2020年1月9日 11:26

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記事提供元：フィスコ


*11:26JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ベルシス24、MKシステムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月9日　10:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）
<9876> コックス　　　　　 　2362000 　51100　 4522.31% 17.44%
<7800> アミファ　　　　　 　3226500 　405280　 696.12% 7.53%
<3550> スタジオアタオ　　 　531000 　80740　 557.67% 18.99%
<2673> 夢隊　　　　　　　 　3543300 　743500　 376.57% 7.04%
<3031> ラクーンHD　　　 　515400 　108860　 373.45% 11.73%
<3686> DLE　　　　　　 　1491500 　437100　 241.23% -1.4%
<1443> 技研HD　　　　　 　2199200 　711160　 209.24% 15.92%
<3141> ウエルシアHD　　 　914400 　316280　 189.11% -3.99%
<4444> インフォネット　　 　38600 　14620　 164.02% 5.19%
<8842> 楽天地　　　　　　 　34200 　13320　 156.76% -1.26%
<7581> サイゼリヤ　　　　 　526700 　224600　 134.51% 0.34%
<9698>* クレオ　　　　　　 　73300 　31300　 134.19% 3.57%
<7463> アドヴァン　　　　 　72800 　31200　 133.33% 6.67%
<6072> 地盤ネットH　　　 　447100 　199080　 124.58% 8.6%
<3021> PCNET　　　　 　169700 　82480　 105.75% -9.39%
<3910>* MKシステム　　　 　132800 　66360　 100.12% 11.68%
<3484> テンポイノベ　　　 　144000 　72040　 99.89% -2.87%
<7735> スクリン　　　　　 　901000 　459580　 96.05% 6.38%
<6327> 北川精機　　　　　 　358100 　184180　 94.43% 10.58%
<4026> 神島化　　　　　　 　182500 　97640　 86.91% 3.96%
<6183>* ベル24HD　　　 　271700 　154040　 76.38% -3.74%
<6925>* ウシオ電　　　　　 　679200 　393160　 72.75% 4.95%
<7069>* サイバーバズ　　　 　427700 　255340　 67.50% 20.11%
<2929> ファーマフーズ　　 　5014900 　3055840　 64.11% 17.76%
<6882>* 三社電機　　　　　 　219500 　137040　 60.17% 9.87%
<6958> 日本CMK　　　　 　300600 　191240　 57.18% -5.4%
<3967> エルテス　　　　　 　143600 　92160　 55.82% 8.63%
<7061> 日本ホスピスHD　 　97700 　62720　 55.77% 5.81%
<9691> 両毛シス　　　　　 　434600 　284180　 52.93% 10.41%
<3901>* マークラインズ　　 　62400 　41200　 51.46% 5.99%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》

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