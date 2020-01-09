*11:26JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ベルシス24、MKシステムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月9日 10:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
<9876> コックス 2362000 51100 4522.31% 17.44%
<7800> アミファ 3226500 405280 696.12% 7.53%
<3550> スタジオアタオ 531000 80740 557.67% 18.99%
<2673> 夢隊 3543300 743500 376.57% 7.04%
<3031> ラクーンHD 515400 108860 373.45% 11.73%
<3686> DLE 1491500 437100 241.23% -1.4%
<1443> 技研HD 2199200 711160 209.24% 15.92%
<3141> ウエルシアHD 914400 316280 189.11% -3.99%
<4444> インフォネット 38600 14620 164.02% 5.19%
<8842> 楽天地 34200 13320 156.76% -1.26%
<7581> サイゼリヤ 526700 224600 134.51% 0.34%
<9698>* クレオ 73300 31300 134.19% 3.57%
<7463> アドヴァン 72800 31200 133.33% 6.67%
<6072> 地盤ネットH 447100 199080 124.58% 8.6%
<3021> PCNET 169700 82480 105.75% -9.39%
<3910>* MKシステム 132800 66360 100.12% 11.68%
<3484> テンポイノベ 144000 72040 99.89% -2.87%
<7735> スクリン 901000 459580 96.05% 6.38%
<6327> 北川精機 358100 184180 94.43% 10.58%
<4026> 神島化 182500 97640 86.91% 3.96%
<6183>* ベル24HD 271700 154040 76.38% -3.74%
<6925>* ウシオ電 679200 393160 72.75% 4.95%
<7069>* サイバーバズ 427700 255340 67.50% 20.11%
<2929> ファーマフーズ 5014900 3055840 64.11% 17.76%
<6882>* 三社電機 219500 137040 60.17% 9.87%
<6958> 日本CMK 300600 191240 57.18% -5.4%
<3967> エルテス 143600 92160 55.82% 8.63%
<7061> 日本ホスピスHD 97700 62720 55.77% 5.81%
<9691> 両毛シス 434600 284180 52.93% 10.41%
<3901>* マークラインズ 62400 41200 51.46% 5.99%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》
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