*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 日本アビオニクス、バイク王＆カンパニー、テクノマセマティカルなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
サムティ<3244> 2022 -126
7日の決算発表後は手仕舞い売り優勢に。
川崎汽船<9107> 1665 -105
中東情勢緊迫化であらためて海運株には売り圧力。
ネットマーケティング<6175> 906 -40
需給不安強く全体株安に押される。
gumi<3903> 777 -47
信用買い残高水準で個人の見切り売り優勢か。
日本エンタープライズ<4829> 245 -11
特に材料なく需給要因が主導か。
日本アビオニクス<6946> 1427 +114
防衛関連に短期資金の物色が集中へ。
バイク王＆カンパニー<3377> 229 +28
通期業績予想の上方修正を発表している。
テクノマセマティカル<3787> 1510 +145
防衛関連としての関心も高まる格好で。
アゼアス<3161> 645 +37
沖縄での豚コレラ発生なども思惑視と。
暁飯島工業<1997> 1775 +65
第1四半期の営業利益は前年同期の約3.6倍の2.43億円で着地。
ラクオリア創薬<4579> 1262 -75
5-HT4部分作動薬の欧州における用途に関する特許査定。
和田興産<8931> 879 +24
第3四半期の営業利益は前年同期比32.2％増の30.77億円に。
シェアリングテクノロジー<3989> 458 -23
子会社の全株式を譲渡、関係会社株式売却損で3.30億円。
ビジョナリーホールディングス<9263> 524 -35
東証が8日売買分から信用取引に関する臨時措置。
ログリー<6579> 2214 +133
「ネット広告 クッキー離れ広がる」との一部報道で関心再燃。
第一商品<8746> 329 +26
リスク回避の流れから金先物相場が上昇したことで思惑買いも。
サイバー・バズ<7069> 7260 +150
地合い悪化のなか引き続き直近IPOの一角には物色も散見。
重松製作所<7980> 908 +111
「イラン、イラクの米軍基地に砲撃」と複数メディアが報じ防衛関連に資金向かう。
細谷火工<4274> 1418 +235
「イラン、イラクの米軍基地に砲撃」と複数メディアが報じ防衛関連に資金向かう。《FA》
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