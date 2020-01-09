マーケット RSS

 

前日に動いた銘柄 part2 日本アビオニクス、バイク王＆カンパニー、テクノマセマティカルなど

2020年1月9日 07:32

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 日本アビオニクス、バイク王＆カンパニー、テクノマセマティカルなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
サムティ<3244> 2022 -126
7日の決算発表後は手仕舞い売り優勢に。

川崎汽船<9107> 1665 -105
中東情勢緊迫化であらためて海運株には売り圧力。

ネットマーケティング<6175> 906 -40
需給不安強く全体株安に押される。

gumi<3903> 777 -47
信用買い残高水準で個人の見切り売り優勢か。

日本エンタープライズ<4829> 245 -11
特に材料なく需給要因が主導か。

日本アビオニクス<6946> 1427 +114
防衛関連に短期資金の物色が集中へ。

バイク王＆カンパニー<3377> 229 +28
通期業績予想の上方修正を発表している。

テクノマセマティカル<3787> 1510 +145
防衛関連としての関心も高まる格好で。

アゼアス<3161> 645 +37
沖縄での豚コレラ発生なども思惑視と。

暁飯島工業<1997> 1775 +65
第1四半期の営業利益は前年同期の約3.6倍の2.43億円で着地。

ラクオリア創薬<4579> 1262 -75
5-HT4部分作動薬の欧州における用途に関する特許査定。

和田興産<8931> 879 +24
第3四半期の営業利益は前年同期比32.2％増の30.77億円に。

シェアリングテクノロジー<3989> 458 -23
子会社の全株式を譲渡、関係会社株式売却損で3.30億円。

ビジョナリーホールディングス<9263> 524 -35
東証が8日売買分から信用取引に関する臨時措置。

ログリー<6579> 2214 +133
「ネット広告 クッキー離れ広がる」との一部報道で関心再燃。

第一商品<8746> 329 +26
リスク回避の流れから金先物相場が上昇したことで思惑買いも。

サイバー・バズ<7069> 7260 +150
地合い悪化のなか引き続き直近IPOの一角には物色も散見。

重松製作所<7980> 908 +111
「イラン、イラクの米軍基地に砲撃」と複数メディアが報じ防衛関連に資金向かう。

細谷火工<4274> 1418 +235
「イラン、イラクの米軍基地に砲撃」と複数メディアが報じ防衛関連に資金向かう。《FA》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 国際帝石　逆行高、中東情勢緊迫化で原油相場が時間外取引で大幅上昇
  2. NY原油：大幅続落で59.61ドル、地政学的リスク低下で供給不安薄れる
  3. 【中国の視点】米イラン、戦争が起きる確率は低い
  4. NY原油：反落で62.70ドル、利益確定を狙った売りが入る
  5. 【株式市場】イラン外相の戦争は望まず発言などで日経平均は後場持ち直し好業績株など強い
  1. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  2. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  3. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  4. 【新春注目銘柄】ザ・パック:「紙化」で来期売り上げ1000億円乗せ&増配目標
  5. 【注目テーマを探る】新春相場は「木を見て森を見ず」、テーマ株、個別銘柄の一本吊り
  1. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  2. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  3. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  4. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り
  5. 【異説・新年相場展望】2020年は敵対的M&A、経営統合、業界再編など内部留保のマグマが噴き出し急浮上銘柄も

広告

写真で見るニュース

  • 新型「シボレー コルベット」（画像: ゼネラルモーターズ・ジャパンの発表資料より）
  • 金星上にそびえる活火山と思われる存在を赤外線で撮像 （c） NASA
  • (c) 123rf
  • しぶんぎ座流星群と放射点 (c) 国立天文台 天文情報センター
  • ドライブレコーダー補助バッテリーMIGHTYCELL EN12000（画像：ALinks発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

セブンイレブンが東大阪・南上小坂店との加盟店契約を解除! これからどうなる? (下)

有人飛行試験を開始した「空飛ぶクルマ」の試験機（画像：SkyDriveの発表資料より）

「空飛ぶクルマ」の実現へ有人飛行試験を開始　国内初　SkyDrive

新型トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

新(真)「羊の皮を被った狼」トヨタ・ヤリスGR　直3気筒 1.6Lターボ 燃費36.0km/L (3/3)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  4. 節約・貯蓄・投資の前に 今さら聞けないお金の超基本
  5. 日経業界地図 2020年版