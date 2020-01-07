*18:48JST 7日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付152円12銭 高値152円18銭 安値152円04銭 引け152円14銭
売買高総計22435枚
2年 408回 -0.125％
5年 141回 -0.110％
10年 356回 -0.015％
20年 170回 0.290％
債券先物3月限は、152円12銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期金利上昇を受けたほか、10年債入札を控えて売りが優勢になり、152円04銭まで下げた。その後、10年債入札が順調だったことから買い戻され、152円18銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は1.54％、10年債は1.82％、30年債は2.29％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.28％、英国債は0.80％、オーストラリア10年債は1.21％、NZ10年債は1.50％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19:00 ユーロ圏・12月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.3％、11月：+1.0％）
・19:00 ユーロ圏・11月小売売上高（前月比予想：+0.7％、10月：-0.6％）
・22:30 米・11月貿易収支（予想：-437億ドル、10月：-472億ドル）
・22:30 カナダ・11月貿易収支（予想：-12億加ドル、10月：-10.8億加ドル）
・24:00 米・12月ISM非製造業景況指数（予想：54.5、11月：53.9）
・24:00 米・11月製造業受注（前月比予想：-0.8％、10月：+0.3％）
・24:00 米・11月耐久財受注改定値（前月比予想：-2.0％、速報値：-2.0）
・03:00 米財務省3年債入札《KK》
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