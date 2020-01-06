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【M&A速報：2020/01/06（2）】リクルート、グループ内組織を再編

2020年1月6日 17:15

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記事提供元：フィスコ


*17:15JST 【M&A速報：2020/01/06（2）】リクルート、グループ内組織を再編
■リクルート、グループ内組織を再編

■グッドライフカンパニー<2970>、職業紹介事業のグローアップにより新設分割された不動産・建築業界向け有料職業紹介事業のプロキャリアエージェントを子会社化

■日本創発グループ<7814>、総合印刷業のアプライズを傘下に持つAPホールディングスを子会社化

■丸の内キャピタル、Tシャツ販売の「DesignTshirts Store Graniph」運営のグラニフの株式取得

■遊技場・複合カフェ事業など展開のGAUDI、動物カフェ運営のHARRYグループを完全子会社化

■ウィルグループ<6089>傘下のCEspace、大手企業向けシステム内製開発支援の情報戦略テクノロジーと資本業務提携

■地域経済活性化支援機構、島原鉄道への再生支援を完了し、全保有株を長崎自動車に譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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