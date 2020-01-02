記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、中財新製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
株式市場は休場
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(12月) 51.6 51.8
14:00 印・製造業PMI(12月) 51.2
14:00 印・サービス業PMI(12月)
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(12月) 45.9 45.9
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月) 0.86％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.2万件
23:45 米・製造業PMI(12月) 52.5 52.5
22;00 ブ・製造業PMI(12月) 52.9
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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