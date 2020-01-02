マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、中財新製造業PMI、米製造業PMIなど

2020年1月2日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、中財新製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞


株式市場は休場


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(12月)　51.6　51.8
14:00　印・製造業PMI(12月)　　51.2
14:00　印・サービス業PMI(12月)
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(12月)　45.9　45.9
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月)　　0.86％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.2万件
23:45　米・製造業PMI(12月)　52.5　52.5
22;00　ブ・製造業PMI(12月)　　52.9


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 【異説・新年相場展望】2020年は敵対的M&A、経営統合、業界再編など内部留保のマグマが噴き出し急浮上銘柄も
  2. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り
  3. NY原油先物：小幅安、ドル安を意識して下げ渋る
  4. 米国株は下落、利益確定の動きが目立つ（30日）
  5. 個人投資家・有限亭玉介：今年の振り返りと有望株の見つけ方＆おまけの注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  1. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  2. 子年相場の「有力テーマ」を考える (下)
  3. 【異説・新年相場展望】2020年は敵対的M&A、経営統合、業界再編など内部留保のマグマが噴き出し急浮上銘柄も
  4. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り
  5. ビジョナリーHDがストップ高、エムスリーとの資本業務提携を買う
  1. ノーリツがシステムキッチンなどからの撤退を発表しクリナップに注目集まる
  2. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  3. 3大デベロッパー株との付き合い方
  4. 自衛隊・元統合幕僚長 岩崎茂氏インタビュー これから日本は韓国とどう向き合うべきか vol.1【フィスコ 株・..
  5. ビジョナリーHDがストップ高、エムスリーとの資本業務提携を好感

広告

写真で見るニュース

  • アルマ望遠鏡によって観測された星形成銀河「MAMBO-9」の電波画像。2つの部分で構成される銀河は、合体の途上にあるという。(c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), C.M. Casey et al.; NRAO/AUI/NSF, B. Saxton
  • 三菱・ekクロス Tプラスエディション（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 「LOVOT」のイメージ。（画像：ニュー・オータニ発表資料より）
  • 「ジムニーシエラ マリンスタイル」（画像: スズキ発表資料より）
  • 東京オートサロン2020に2台のボルボ・ポールスター仕様が出典予定（画像: ボルボ・カー・ジャパン発表資料より）
  • 軽量の小型光探索システム。山岳遭難者の発見に有効（写真：近畿大学の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (23)

「ONSEN RYOKAN 由縁 札幌」の外観イメージ。（画像: 小田急電鉄の発表資料より）

小田急、顧客提供価値の向上により成長を目指す

EXPOCITY内にオープン予定のREDEE（画像: レッドホースコーポレーションの発表資料より）

大型の常設eスポーツ施設が相次いでオープン

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  4. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
  5. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)