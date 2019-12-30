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今日の注目スケジュール：自動車生産台数、露GDP、米中古住宅販売成約指数など

2019年12月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、露GDP、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
13:00　自動車生産台数(10月)　　2.3％


大納会


＜海外＞
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　ブ・基礎的財政収支(11月)　-164億レアル　94億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比　55.9％　55.9％
22:00　露・GDP(7-9月)　1.7％　1.7％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(12月)　48.2　46.3
24:00　米・中古住宅販売成約指数(11月)　1.5％　-1.7％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(12月29日まで1カ月間)　　14.61億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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