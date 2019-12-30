

*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、露GDP、米中古住宅販売成約指数など

＜国内＞

13:00 自動車生産台数(10月) 2.3％



大納会



＜海外＞

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:30 ブ・基礎的財政収支(11月) -164億レアル 94億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比 55.9％ 55.9％

22:00 露・GDP(7-9月) 1.7％ 1.7％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(12月) 48.2 46.3

24:00 米・中古住宅販売成約指数(11月) 1.5％ -1.7％

27:00 ブ・貿易収支(週次)(12月29日まで1カ月間) 14.61億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》