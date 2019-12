リーボック×トムとジェリー、トムの毛皮を模したフリース素材のインスタポンプフューリーなど

リーボック クラシック(Reebok CLASSIC)とアメリカを代表するアニメシリーズ「トムとジェリー(Tom & Jerry)」のコラボレーションコレクション「Reebok × Tom & Jerry」が、2020年1月24日(金)より順次発売される。

■リーボック クラシック×「トムとジェリー」のコラボスニーカー&アパレル

今回のコラボレーションでは、いたずら好きのネズミ・ジェリーと、そのジェリーを追いかけ回すネコのトム、その2匹が繰り広げるコミカルなバトルを様々なアプローチで表現したスニーカー&アパレルがラインナップ。

■トムの毛皮を模したフリース素材の「インスタポンプフューリー」

中でも注目したいのは、リーボックの代名詞的アイテムである「インスタポンプフューリー(INSTAPUMP FURY)」をベースにしたスニーカー「インスタポンプフューリー × トム(INSTAPUMP FURY x Tom)」。トムの毛皮を模したフリース素材のアッパー、ソール部分に散りばめられたキズや絆創膏のグラフィックなど、様々なトムのモチーフを落とし込んだ一足となっている。

また、スニーカーラインアップには、柔らかいブラウンベースのスエードをシュータンとアッパーに使用し、アクセントでピンクとイエローを取り入れた「クラブ C リベンジ × ジェリー(CLUB C REVENGE x Jerry)」、全面的に「トムとジェリー」のロゴやアニメのスケッチ&サウンドグラフィックスを施した2種類の「クラブ C × トムとジェリー(CLUB C x Tom & Jerry)」も用意されている。

■遊び心溢れるユニセックスウェアも

そのほか、これらのシューズに加えて、Tシャツやフーディー、スウェット、ジャケット、フーデッドドレスといった、遊び心あるユニセックスアパレルも発売される予定だ。

■商品情報

「Reebok × Tom & Jerry」

発売日:2020年1月24日(金)

【問い合わせ先】

リーボック アディダスお客様窓口

TEL:0570-033-033(電話受付 平日 9:30〜18:00)