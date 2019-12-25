12/25の強弱材料



*08:12JST 12/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23830.58、+9.47）

・ナスダック総合指数は上昇（8952.88、+7.23)

・SOX指数は上昇（1862.20、+5.08）

・米原油先物は上昇（61.11、+0.59）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

弱気材料

・NYダウは下落（28515.45、-36.08）

・シカゴ日経225先物は下落（23755、大阪比-5）

・1ドル109円30-40銭

・VIX指数は上昇（12.67、+0.06）

・トランプ米大統領の弾劾問題

・消費増税の景気下押し

・香港デモ長期化

留意事項

・企業向けサービス価格指数（11月）

・外食売上高（11月）

・国債買いオペ

・WDBココとAI insideが新規上場

・中国で李首相が安倍首相と会談

・韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、マレーシア、イン

ドネシア、シンガポール、インド、南アフリカ、欧州、ブラジル、米株式市場は休場《SK》