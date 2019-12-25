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12/25の強弱材料

2019年12月25日 08:12

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記事提供元：フィスコ


*08:12JST 12/25
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23830.58、+9.47）
・ナスダック総合指数は上昇（8952.88、+7.23)
・SOX指数は上昇（1862.20、+5.08）
・米原油先物は上昇（61.11、+0.59）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い

弱気材料
・NYダウは下落（28515.45、-36.08）
・シカゴ日経225先物は下落（23755、大阪比-5）
・1ドル109円30-40銭
・VIX指数は上昇（12.67、+0.06）
・トランプ米大統領の弾劾問題
・消費増税の景気下押し
・香港デモ長期化

留意事項
・企業向けサービス価格指数（11月）
・外食売上高（11月）
・国債買いオペ
・WDBココとAI insideが新規上場
・中国で李首相が安倍首相と会談
・韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、マレーシア、イン
ドネシア、シンガポール、インド、南アフリカ、欧州、ブラジル、米株式市場は休場《SK》

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