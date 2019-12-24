12/24の強弱材料

記事提供元：フィスコ
*08:32JST 12/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23821.11、+4.48）
・NYダウは上昇（28551.53、+96.44）
・ナスダック総合指数は上昇（8945.65、+20.69)
・シカゴ日経225先物は上昇（23800、大阪比+50）
・SOX指数は上昇（1857.12、+3.25）
・米原油先物は上昇（60.52、+0.08）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
弱気材料
・1ドル109円30-40銭
・VIX指数は上昇（12.68、+0.17）
・米長期金利は上昇
・トランプ米大統領の弾劾問題
・消費増税の景気下押し
・香港デモ長期化
留意事項
・日銀金融政策決定会合議の事要旨公表（10月30、31日分）
・日銀営業毎旬報告（12月20日現在）
・スーパーマーケット売上高（11月）
・米株式と債券市場は短縮取引
・フィリピン、インドネシア、ドイツ、ブラジル市場は休場
・中国で日中韓首脳会談《ST》
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