12/24の強弱材料



*08:32JST 12/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23821.11、+4.48）

・NYダウは上昇（28551.53、+96.44）

・ナスダック総合指数は上昇（8945.65、+20.69)

・シカゴ日経225先物は上昇（23800、大阪比+50）

・SOX指数は上昇（1857.12、+3.25）

・米原油先物は上昇（60.52、+0.08）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

弱気材料

・1ドル109円30-40銭

・VIX指数は上昇（12.68、+0.17）

・米長期金利は上昇

・トランプ米大統領の弾劾問題

・消費増税の景気下押し

・香港デモ長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合議の事要旨公表（10月30、31日分）

・日銀営業毎旬報告（12月20日現在）

・スーパーマーケット売上高（11月）

・米株式と債券市場は短縮取引

・フィリピン、インドネシア、ドイツ、ブラジル市場は休場

・中国で日中韓首脳会談《ST》