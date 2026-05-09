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前日に動いた銘柄 part1スクロール、ダイトロン、SUMCOなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1スクロール、ダイトロン、SUMCOなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
ソニーG＜6758＞ 3114 -16
営業利益は前期13.4％増・今期10.5％増予想。
発行済株式数の3.89％上限の自社株買いも発表。上値は重い。
Mimaki＜6638＞ 1706 +153
26年3月期業績見込みを上方修正。前期末に記念配当実施。
ケーズHD＜8282＞ 1856 +100
営業利益は前期23.0％増・今期13.8％増予想。
COOKPAD＜2193＞ 128 -11
第1四半期営業損益が1.37億円の赤字。
トヨタ自＜7203＞ 2913 -65
営業利益は前期21.5％減・今期20.3％減予想。
多木化学＜4025＞ 5180 +575
第1四半期営業利益37.1％増。
FIG＜4392＞ 429 +80
半導体先進パッケージICテスト用自動化装置を開発。
スクロール＜8005＞ 1597 +300
今期大幅増配計画で利回り妙味高まる。
ユーザーローカル＜3984＞ 1793 +193
好決算に加えて増配や株主優待制度導入を発表。
ダイトロン＜7609＞ 3840 +460
第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正。
GMOインターネット＜4784＞ 671 +71
公募取得組の売りにも一巡感か。
F＆LC＜3563＞ 10300 +718
4月の月次動向をポジティブ視へ。
SUMCO＜3436＞ 3578 +545
台湾合弁の月次売上好調など引き続き評価も。
メガチップス＜6875＞ 11700 +780
米サイタイムの上昇などを材料視か。
タダノ＜6395＞ 1358 +161
第1四半期減益決算で7日は大幅安も。
日本ケミコン＜6997＞ 3160 +200
AI関連として上値追いが続く。
武蔵精密工業＜7220＞ 5420 +470
AI関連の一角として根強い人気。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 5070 +540
半導体関連の出遅れとして資金向かうか。
ハーモニック＜6324＞ 6230 +520
8日はロボット関連株が総じて上昇へ。
ファナック＜6954＞ 7515 +420
UBS証券や大和証券が目標株価引き上げ。
安川電機<6506> 6367 +394
UBS証券では目標株価を引き上げ。
ネクセラファーマ<4565> 1167 +65
第1四半期大幅営業増益を評価続く。
富士電機<6504> 14800 +765
好業績見通し評価の流れなどが続く。
野村マイクロ・サイエンス<6254> 4480 +410
昨年11月の戻り高値を更新で。
博報堂DY<2433> 1042.5 +69
直近ではモルガン・スタンレーMUFG証券が格上げ。
インターネットイニシアティブ<3774> 2975.5 +205
オアシスマネジメントが大株主に浮上。
リクルートHD<6098> 7822 +347
UBS証券が投資判断を格上げ。
マルマエ<6264> 2565 +260
7日の高値更新でショートカバー優勢か。
カカクコム<2371> 2914.5 +206.5
オアシスマネジメントの買い増しが伝わる。
KLab<3656> 224 +13
目先の底値到達感も意識か。
SMC<6273> 82860 +4020
FA関連の中心格で強い動きが目立ち。
テスホールディングス<5074> 988 +78
値動き軽く短期資金の値幅取りが追随。
キーエンス<6861> 84170 +4820
大和証券では目標株価を引き上げ。
デジタルアーツ<2326> 4940 -1000
27年3月期業績は従来計画を下振れ。《CS》
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