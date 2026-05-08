*23:46JST 【市場反応】米5月ミシガン大消費者信頼感指数速報値は過去最低、ドル安値圏

米5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は48.2と、4月49.8からさらに低下し、過去最低を記録した。予想も下回った。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待として注目している同指数の期待インフレ率で、1年期待インフレ率速報値は4.5％と、4月4.7％から上昇予想に反し、低下した。5－10年期待インフレ率速報値は3.4％と、予想外に4月3.5％から低下。

同時刻に発表された米3月卸売在庫確報値は前月比＋1.3％と、予想外に速報＋1.4％から下方修正された。

ドル・円は156円60銭で戻りが鈍い。ユーロ・ドルは1.1774ドル、ポンド・ドルは1.3617ドルでそれぞれ高止まりとなった。

【経済指標】

・米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：48.2（予想：49.5、4月：49.8）

・米・5月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.5％（予想：4.8％、4月：4.7％）

・米・5月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.5％、4月：3.5％）

・米・3月卸売在庫確報値：前月比+1.3％（予想：＋1.4％、速報＋1.4％）《KY》