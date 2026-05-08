*12:37JST 日経平均は大幅に3日ぶり反落、ソフトバンクGが1銘柄で約329円分押し下げ

8日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり72銘柄、値下がり153銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反落。659.72円安の62174.12円（出来高概算12億9695万株）で前場の取引を終えている。

前日7日の米国株式市場は反落。ダウ平均は313.62ドル安の49596.97ドル、ナスダックは32.74ポイント安の25806.20で取引を終了した。イラン戦争終了期待を受けた買い優勢。ソフトウエアが強くナスダックは堅調に推移し相場を支えたが、NY連銀インフレ期待の上昇を受けた金利高が嫌気され、下落に転じた。翌日発表を控える雇用統計待ちとなったほか、トランプ政権が提示した戦争終了する提案にイランが依然回答しておらず、戦争終了への期待感の後退で、原油価格が下げ止まったため終盤にかけて一段安となった。

米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は179.83円安の62654.01円と反落して取引を開始した。前日に急騰した反動から利益確定売りが先行し、寄り付き後はじりじりと下げ幅を広げる展開となった。米長期金利の上昇や原油価格の下げ渋りが投資家心理の重荷となったほか、前日まで買われていた半導体関連株の一角にも売りが広がり指数を押し下げた。一方で、機械株やFA関連株の一角には買いが入り、下値では押し目買いも観測された。

個別では、ファナック＜6954＞、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、安川電＜6506＞、キーエンス＜6861＞、SMC＜6273＞、日東電＜6988＞、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、富士電機＜6504＞、KDDI＜9433＞、ベイカレント＜6532＞、テルモ＜4543＞、富士フイルム＜4901＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、信越化<4063>、レーザーテク<6920>、三菱商<8058>、横河電<6841>、中外薬<4519>、京セラ<6971>、住友電<5802>、味の素<2802>、ディスコ<6146>、大塚HD<4578>などの銘柄が下落。

業種別では、サービス業、金属製品、その他製品などが上昇した一方で、銀行業、鉱業、証券・商品先物取引業などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約329円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、アドバンテスト＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、信越化<4063>、レーザーテック<6920>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファナック＜6954＞となり1銘柄で日経平均を約83円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、安川電＜6506＞、SMC＜6273＞、キーエンス＜6861＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 62174.12(-659.72)

値上がり銘柄数 72(寄与度+343.74)

値下がり銘柄数 153(寄与度-1003.46)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6954＞ ファナック 7595 500 83.81

＜6098＞ リクルートHD 7887 412 41.43

＜6762＞ TDK 2934 38 19.11

＜6981＞ 村田製作所 5836 188 15.13

＜6506＞ 安川電機 6386 413 13.84

＜6273＞ SMC 82770 3930 13.17

＜6861＞ キーエンス 83210 3860 12.94

<285A> キオクシアHD 43890 480 11.26

＜6988＞ 日東電工 3157 61 10.22

＜7974＞ 任天堂 7661 257 8.62

＜9766＞ コナミG 19225 250 8.38

＜6504＞ 富士電機 14940 905 6.07

<7203> トヨタ自動車 3008 30 5.03

<7832> バンナムHD 3662 47 4.73

<6645> オムロン 6183 140 4.69

＜6532＞ ベイカレント 5263 138 4.63

＜4543＞ テルモ 1974 17 4.56

＜4901＞ 富士フイルム 2976 42 4.22

<7733> オリンパス 1564 29.5 3.96

<4385> メルカリ 4033 111 3.72



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6015 -409 -329.05

＜4062＞ イビデン 14940 -1435 -96.21

＜6857＞ アドバンテ 29400 -315 -76.03

＜9983＞ ファーストリテ 75050 -710 -57.12

＜5803＞ フジクラ 6291 -207 -41.63

<4063> 信越化 7504 -207 -34.70

<6920> レーザーテック 43270 -1650 -22.12

<6841> 横河電機 5089 -645 -21.62

<8058> 三菱商事 5186 -212 -21.32

<4519> 中外製薬 7926 -169 -17.00

<5802> 住友電気工業 10925 -420 -14.08

<6971> 京セラ 2800 -51 -13.68

<6146> ディスコ 74840 -1750 -11.73

<2802> 味の素 4791 -167 -11.20

<4578> 大塚HD 10930 -330 -11.06

<6758> ソニーG 3080 -50 -8.38

<8766> 東京海上HD 7044 -166 -8.35

<8035> 東エレク 51640 -80 -8.05

<8053> 住友商事 7200 -200 -6.70

<7453> 良品計画 3560 -94 -6.30《CS》