『Mafia: The Old Country』初の有料DLC「Man of Honor」が約1,580円で8月14日配信、若き日のサリエリが登場

Hangar 13は、PlayStation Blogを通じて『Mafia: The Old Country』初の有料拡張コンテンツ「Man of Honor」のゲームプレイ映像を初公開した。シリーズ屈指の悪役であるエンニオ・サリエリの若く血気盛んな時代を描く2つの新ストーリーチャプターが追加される。本DLCはPS5、Xbox Series X|S、PC向けに8月14日に配信予定だ。

■ロスト・ヘヴン以前のサリエリ：よりハングリーでストリートレベル

『マフィア』シリーズの長年のプレイヤーは、サリエリをロスト・ヘヴンの街における自身の犯罪ファミリーの強力なドンとして知っている。初代『マフィア』および2020年のリメイク版『マフィア コンプリート・エディション』を通して、トミー・アンジェロの運命を形作る人物だ。「Man of Honor」は時計の針を1905年冬のシチリア島へと巻き戻し、彼がアメリカへ移住する何年も前、まだ自身のしのぎのために奔走しなければならなかった時代のサリエリの姿を描く。

この拡張コンテンツでは、本編の主人公であるエンツォ・ファヴァラが再び主役を務める。エンツォがトリジ犯罪ファミリーに仕えていた初期の時代を舞台に、ドン・トリジがエンツォとその相棒チェーザレに機密任務を割り当てるところから物語は始まる。その任務とは、刑務所から釈放されたばかりで、失ったものを取り戻そうと目論む尊敬を集めるマフィア、エンニオ・サリエリを支援することだ。デザインディレクターのJosh ZammitはPlayStation Blogにて、この若きサリエリははるかに血気盛んであり、ファミリーの様々なしのぎから自身の取り分を得るために奔走しなければならないと記しており、プレイヤーがすでに知っている威厳あるドンとは意図的に対照的な人物像となっている。

この物語の切り口は、『マフィア』シリーズならではのひねりを効かせた古典的な前日譚となっている。観客はサリエリが将来どのような人物になるかを正確に知っているため、忠誠、権力、裏切りというシリーズのテーマを体現することになる男とエンツォとのすべてのやり取りに重みが生まれる。「Man of Honor」は2026年6月のSummer Game Fest 2026で初めて発表され、本編のキャンペーンに2つの新しいチャプターを追加する。

■サリエリの倉庫：新しいフリーライドコンテンツと契約

2つのストーリーチャプターに加え、「Man of Honor」はフリーライドモードを大幅に拡張する。これはHangar 13が2025年11月に無料アップデートとしてゲームに追加したオープンサンドボックスで、プレイヤーはヴァッレ・ドラータのシチリアの田園地帯を探索し、メインキャンペーン以外の繰り返し遊べるミッションに挑戦できる。

拡張コンテンツでは、サリエリがポルト・アルマーロの倉庫に拠点を構え、密輸計画を練り、暗躍する。プレイヤーはこのハブから、「チャレンジ」と「ジョブ」という2つのカテゴリーの契約を請け負うことになる。サリエリのチャレンジは、既存のフリーライドのエンカウンターの形式を踏襲しつつも、難易度が大幅に高くなっており、ZammitがPlayStation Blogに記したところによれば「最も熟練したソルダート（兵士）」を試すように設計されているという。

ジョブでは、本編には登場しなかったミッションタイプが導入される。隠された貴重な戦利品の発見、高価な車両のサリエリの隠れ家への牽引、そして壊れやすい貨物を積んだ盗難トラックを商品を失うことなくヴァッレ・ドラータを横断して運転するといったものだ。完了したすべての契約ではゲーム内通貨のディナーリが支払われ、プレイヤーはこれを拡張コンテンツ限定の新しい衣装、チャーム、武器、車両、馬に費やすことができる。

また、この拡張コンテンツではヴァッレ・ドラータのマップ全体に新しい収集アイテムが追加される。時代考証に忠実な服装で撮影されたHangar 13の開発チームメンバーの指名手配ポスター（シリーズ恒例の伝統）、自動車でのカオスを好むプレイヤー向けの新しいスタントジャンプ、そしてサリエリの遺恨に背景を与える派閥対立へのオマージュである、硫黄を積んだ破壊可能な配送トラックなどだ。

■「Man of Honor」は時代考証のリアリズムを貫いているか？

本編は、1900年代のシチリアの真正性へのこだわりで注目を集めた。カルーソ（児童労働者）の実際の労働環境に根ざした硫黄鉱山の舞台設定、時代考証に忠実な武器、さらにはイタリア語ローカライズの不在に対するファンの抗議を受けて追加されたシチリア語の音声トラックなどである。同作のWikipediaの記述によると、「Man of Honor」の限定武器では、その境界から意図的に一歩踏み出しているという。

際立った例は、着弾時に2番目のターゲットに跳ね返る投げナイフ「Rimbalzu」で、プレイヤーは隠れた場所から1回の投擲で複数の敵を静かに無力化できる。Zammitはこのメカニクスについて直接言及し、「毎回ターゲット間で跳弾させるのはほぼ不可能なスキルを要するだろうが、その効果は信じられないほど楽しく、特にステルスアプローチを好むプレイヤーに力を与えてくれる」と認めている。拡張コンテンツでは、これを意図的なデザインのトレードオフ、つまり厳密な歴史的忠実性と引き換えにした、新鮮で力強いゲームプレイとして位置づけている。

追加の限定武器とチャームが拡張コンテンツの武器庫を充実させており、それぞれが異なるプレイスタイルに合わせて設計され、サリエリの最も過酷な任務においてプレイヤーに優位性を与えるよう調整されている。

■価格、プラットフォーム、そしてデラックス版に含まれないもの

「Man of Honor」は、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（Steam）向けに2026年8月14日より10ドル（約1,580円、1ドル=158円換算）で配信される。拡張コンテンツにアクセスするには本編が必要となる。

デラックス版の購入者が明確に注意すべき点が1つある。「Padrino Pack」「Gatto Nero Pack」「デジタルアートブック」「オリジナルサウンドトラック」を含む『Mafia: The Old Country』のデラックス版には、「Man of Honor」は含まれていない。2Kの公式サポートFAQによると、「Man of Honor」は本編の既存のすべてのエディションとは別売りとなっている。発売時に59.99ドル（約9,478円）のデラックス版を購入したプレイヤーも、追加費用として拡張コンテンツを購入する必要がある。

本編の通常版の定価は49.99ドル（約7,898円）だが、「Man of Honor」の発表以来、割引価格で提供されている。

■予想を上回る売上を記録したゲームに「Man of Honor」がもたらすもの

『Mafia: The Old Country』は2025年8月に発売され、批評家のレビューは賛否両論であった。Metacriticのスコアは100点中73点で、批評家は物語、キャラクター、シチリアの舞台設定、視覚的な忠実さを称賛する一方で、時代遅れのゲームプレイメカニクスと反復的な戦闘を批判した。The New York Timesは同作を2025年のビデオゲームトップ10に選出し、Take-TwoのCEOであるStrauss Zelnickは、ゲームが予想よりもよく売れたと公に述べている。この商業的パフォーマンスは、映画的でリニアなタイトルを作り続けるというHangar 13の決定を裏付けるものとなった。

「Man of Honor」は、その発売からほぼちょうど1年後、夏の終わりの静かな時期に登場する。10ドルという価格とサリエリというフックは、実用的な疑問に対する答えとなっている。本編をクリアし、11月に追加されたフリーライドコンテンツを進めてきたプレイヤーは、映画のチケット代以下の価格で、2つの新しいストーリーチャプター、新しいサンドボックスハブ、そして限定装備のセットを手に入れることができるのだ。

歴史は常にキャラクターに追いつくというアイデアに基づいて構築されたシリーズにおいて、エンツォが自身の居場所を獲得したのと同じシチリアの田園地帯で、若きサリエリが地位を取り戻していく姿を見ることは、本編を最後まで見届けたプレイヤーに報いる、まさにうってつけの前日譚と言えるだろう。

■注目ポイントQ&A

●『Mafia: The Old Country』のデラックス版に「Man of Honor」は含まれますか？

いいえ。デラックス版には本編、「Padrino Pack」、「Gatto Nero Pack」、デジタルアートブック、オリジナルサウンドトラックが含まれますが、「Man of Honor」は含まれません。2Kの公式DLCサポートページによると、通常版・デラックス版を問わず、本編のいずれかのエディションを所有しているプレイヤーは、「Man of Honor」を10ドル（約1,580円）で別途購入する必要があります。

●エンニオ・サリエリとは誰ですか？なぜ『マフィア』ファンにとって重要なのですか？

エンニオ・サリエリは、初代『マフィア』（2002年）および2020年のリメイク版『マフィア コンプリート・エディション』のドンであり中心的な悪役です。主人公トミー・アンジェロが働き、最終的に反旗を翻す犯罪組織のボスです。「Man of Honor」は、彼がアメリカへ移住しロスト・ヘヴンで権力を握る数十年も前、1905年のシチリア島における若き日のサリエリを描いており、シリーズで最も認知されている人物の1人のオリジンストーリーとなっています。キャラクターとシリーズの背景については、『Mafia: The Old Country』のWikipediaページに記載されています。

●2つのストーリーチャプター以外に、「Man of Honor」拡張コンテンツには何が含まれますか？

「Man of Honor」では、サリエリが運営するポルト・アルマーロの倉庫に新しいフリーライドモードのハブが追加され、プレイヤーは「チャレンジ」（既存のフリーライドエンカウンターの高難易度版）と「ジョブ」（戦利品探し、車両牽引、壊れやすい貨物の配達などの新ミッションタイプ）の2種類の契約を請け負うことができます。また、限定の武器、チャーム、衣装、車両、馬に加えて、時代衣装を着たHangar 13開発者の指名手配ポスター、新しいスタントジャンプ、サリエリのバックストーリーに関連する破壊可能な硫黄トラックなどの新しい収集アイテムが含まれます。詳細はPlayStation Blogのゲームプレイ公開記事に記載されています。

●「Man of Honor」拡張コンテンツのプレイ時間はどのくらいですか？

Hangar 13と2Kは、8月14日の配信に先立って「Man of Honor」の具体的な想定プレイ時間を公表していません。この拡張コンテンツでは2つのストーリーチャプターとフリーライドモードのコンテンツが追加されるため、本編の個々のストーリーチャプターにかかった時間と概ね同等のプレイ時間が予想され、サンドボックスコンテンツでさらに数時間遊べると思われます。拡張コンテンツに含まれる内容の追加情報は、2KのサポートFAQに記載されています。

元記事: Mafia Old Country’s First Paid DLC Costs $10 and Stars Villain Salieri