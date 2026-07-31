タッチ対応OLED搭載の次期「MacBook Ultra」は26年後半〜27年初頭に登場か―Samsungがパネル供給を独占

Appleが開発中とされる次期「MacBook Ultra」について、Samsung DisplayがOLEDタッチスクリーンパネルの独占サプライヤーになると報じられている。量産は2026年8月頃に始まる見込みだが、初期生産数は25万枚にとどまり、発売当初は供給が大幅に制限される公算が大きい。発売時期は2026年後半から2027年初頭と予想されており、現時点では2027年初頭がより有力視されている。

■初期生産は25万枚、発売当初は供給制約の可能性

韓国の業界紙The Elecが月曜日付で報じ、複数の独立系メディアも確認したところによると、Appleの次期「MacBook Ultra」向けOLEDタッチスクリーンパネルは、Samsung Displayが独占供給するという。量産は8月頃に始まる見込みで、初期生産数は25万枚とされている。この数字は、以前のサプライチェーン情報で伝えられていた250万枚を大幅に下回る。発売時の購入を計画しているユーザーにとっては、供給がほぼ確実に制限されることを意味する。

MacBook Ultraは、OLEDディスプレイとタッチスクリーンの両方を搭載する初のMacノートブックになると予想されている。Appleはこれらの機能をiPadやiPhoneで長年提供してきたが、ノートブック製品には導入してこなかった。14.3インチおよび16.3インチのパネルは、韓国・忠清南道牙山市にあるSamsung DisplayのA6工場で、同社の第8.6世代OLED生産ラインを使って製造される予定だ。

BloombergのMark Gurman氏は、発売時期について2026年後半から2027年初頭という見通しを繰り返し示してきた。最新の報道では、Appleの部品調達を遅らせている世界的なメモリチップ不足を踏まえ、2027年初頭がより有力なシナリオとの見方に傾いている。2026年7月下旬の時点で、Appleは10月末に一般公開される予定のmacOS 27.1を使ってMacBook Ultraをテストしている。この情報は2026年10月から12月に発売される可能性を示唆するものの、2027年初頭という選択肢も依然として有力だ。

■なぜSamsungが唯一のサプライヤーなのか

Appleが競争入札を通じて候補をSamsungに絞り込んだわけではない。The Elecの情報源によると、AppleはMacBook Ultra用OLEDパネルの供給元として、LG Displayや中国のBOE Technology Groupを本格的には検討しなかったという。現時点では、両社ともこの製品についてAppleが求める歩留まりと生産能力を満たせる体制になかったためだ。

LG DisplayはiPad Pro向けOLEDパネルを供給し、Apple Watch向けOLEDも製造しているが、第8.6世代のIT機器向けOLED生産ラインを運用していない。既存の第6世代ラインはスマートフォンやタブレット向けですでに高い稼働率にあり、AppleがMacBook向けに求める大型の酸化物TFT（薄膜トランジスタ）パネルを生産するには、相当な追加準備が必要となる。The Elecが以前引用した業界関係者によると、LG Displayが2029年より前にMacBook Ultraのサプライチェーンへ参入する可能性は低いという。

中国最大のディスプレイメーカーであるBOEは、2026年5月、成都のB16工場に設けた第8.6世代OLEDラインへの基板投入を開始した。ただし、初期顧客はASUSとAcerであり、Appleではない。BOEの技術的な成熟度と歩留まりは、MacBook Ultra用パネルについてAppleが求める水準にはまだ達していない。BOEはプレミアム製品であるMacBook Ultraではなく、2029年頃から将来の低価格なMacBook Airクラスの製品を対象にすると予想されている。

対照的に、Samsungは当初からAppleの要件に合わせてA6工場を建設し、酸化物TFTバックプレーン、タンデムOLED構造、オンセルタッチ統合などに対応する第8.6世代ラインを構築した。Appleが必要とする仕様と生産能力の双方を満たせる唯一のメーカーだったという。

■パネルの仕組みと大型化の難しさ

MacBook UltraのOLEDパネルは、ノートブックサイズではこれまで同時に採用されたことのない3つの技術を組み合わせている。

1つ目は酸化物TFTバックプレーンだ。すべてのディスプレイには、各画素のオンとオフを切り替え、流れる電流を制御するトランジスタの格子状回路、すなわちバックプレーンが必要になる。SamsungのA6ラインでは、酸化物半導体の一種であるIGZO（インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物）を用いた薄膜トランジスタを採用している。IGZOはアモルファスシリコンより電子移動度が高く、スマートフォン向けOLEDで使用されるLTPS（低温ポリシリコン）トランジスタより電流リークが少ない。

16インチパネルはスマートフォン画面の約4〜5倍の面積を持つため、表面全体で表示の均一性を維持するには、酸化物TFTの低リーク特性が重要になる。一方、酸化物TFTだけを使う設計では、追加回路なしに可変リフレッシュレートを単独で実現できないというトレードオフがある。このためBOEは、他のノートブックメーカー向けの第8.6世代ラインに、LTPSと酸化物半導体を組み合わせたLTPOという別のバックプレーン技術を採用した。

2つ目は、2層構造のタンデムOLEDだ。従来のシングルスタックOLEDパネルは1層の有機発光層を駆動するため、高輝度を出すには大きな電流が必要になり、時間の経過とともに材料の劣化が進みやすい。Samsungのタンデム構造は、電荷発生層を挟んで2つの有機発光層を重ねている。各層を低い電流密度で動作させながら、合計では同等の明るさを得られるため、パネルの動作寿命を延ばしつつ、シングルスタックOLEDでは実現できないピーク輝度を可能にする。

SamsungのタンデムOLEDパネルは、ピーク輝度1,600ニトに達する。これは、VESAの新しいDisplayHDR True Black 1400認証が求める1,400ニトを上回る。同認証は、これまでに規定されたOLED向け輝度規格の中で最も高い水準だ。基本的にはAppleがOLED搭載iPad Proで採用しているものと同じ構造を、MacBookのサイズへ拡大したものになる。

3つ目はオンセルタッチだ。ディスプレイの上に独立したタッチパネル層を貼り合わせるのではなく、タッチ検出用の電極をOLEDセル構造へ直接組み込む。これによりディスプレイモジュールを薄くできる。現行MacBook Proの15.5mmという厚さより明確に薄いMacを目指すうえでは、大きな利点となる。また、タッチ面と発光層の間に追加の空気層が生じないため、光学的な鮮明さも向上する。

大型OLEDでは、歩留まりが量産開始を左右する課題だった。ディスプレイ製造における歩留まりとは、生産工程を終えたパネルのうち、欠陥のない製品が占める割合を指す。パネルの表面積が大きくなるほど、少なくとも1つの工程上の欠陥が含まれる統計的な確率も高まる。

SamsungのA6ラインでは、2026年5月上旬に80%を超えていた歩留まりが、わずか1カ月で90%超へ改善した。90%超は、業界が量産を商業的に成立させられる水準とみなす「ゴールデン歩留まり」の目安とされる。一部の工程は95%に達したとも報じられている。1枚の基板上でスマートフォン画面の約3.7倍に相当するパネル面積を処理する同工場で、この急速な歩留まり改善が実現したことにより、8月の生産開始が可能になった。

第8.6世代の基板サイズ自体も、この製品を採算に乗せるための重要な条件となっている。2,290mm×2,620mmのマザーガラス1枚から、14インチノートブック用パネルを約1,000枚製造できるとされる。スマートフォンやタブレット向けOLEDに使われる第6世代ラインでは、1枚当たり約450枚とされており、基板1枚当たりのパネル数は2倍以上になる。この生産効率の向上が、ノートブックサイズのOLEDを初めて経済的に成立させる主要な仕組みとなった。Samsungは2023年以降、A6工場の建設に約4兆1,000億ウォン、約29億ドル（約4,669億円、1ドル＝161円換算）を投資した。

■供給数が購入者に意味するもの

初期生産数25万枚の意味を理解するには、既存製品の販売規模と比較する必要がある。MacBook Ultraと最も近い比較対象となるのは、現在ラインナップの上位を占めるMacBook Proだ。Appleは14インチと16インチを合わせて、MacBook Proを年間数百万台のペースで販売している。25万枚という初期供給は、こうした需要のごく一部しかカバーできない発売時の割り当てとなる。

もっとも、まったく新しい技術を採用したApple製品の初期生産として、これは珍しいことではない。新しいディスプレイ技術を必要とする第1世代の製品では、Appleが初期の生産量を意図的に絞り、歩留まりとサプライチェーンのリスクを同時に管理することがある。

ただし、MacBook Ultraの予約注文が2026年10月または11月に始まった場合、供給枠が限られる可能性は高い。レビューを確認してから注文する購入者は、配送まで長期間待つことになる可能性がある。

SamsungのA6ラインは、第1段階で月7,500枚のガラス基板を処理でき、設備が完全に整えばライン全体で月1万5,000枚の能力を持つ。Digital Trendsの報道によると、MacBook Ultraの需要が実際に立ち上がれば、Samsungは第2生産ラインを稼働させる準備ができているという。第2ラインが稼働すれば、発売後の数カ月で生産量が急速に拡大する可能性がある。供給が限られる2026年のホリデーシーズンの発売から、広く入手できるようになるまでの期間は、年単位ではなく数四半期になる可能性が高い。

Apple World Todayが引用したサプライチェーンのコスト試算では、MacBook Ultraの開始価格は14インチが約2,499ドル（約40万2,000円）、16インチが約2,999ドル（約48万3,000円）と見積もられている。現行MacBook Proのエントリー価格より約20%高い水準だ。

これらの試算には、ミニLEDバックライトに代わるタンデムOLEDとオンセルタッチを組み合わせた高価なディスプレイ、より精密な公差管理を必要とする薄型シャーシ、さらに2026年第1四半期にメモリ部品価格が約93〜98%上昇したDRAM市場の状況を踏まえた部品コストと利益率が反映されている。Appleがこの価格水準を維持するのか、あるいは2026年6月25日にMacBook Proの最低価格を1,699ドルから1,999ドルへ引き上げたときのように、さらに高く設定するのかは、製品が正式発表されるまで分からない。

■MacBook Ultraの立ち位置と仕様

MacBook Ultraは、既存のMacBook Proラインを全面的に置き換える製品ではない。iPhone Ultraという構想がPro Maxより上位に位置付けられるのと同様に、新たな最上位モデルとしてMacBook Proの上に加わると予想されている。M5 ProおよびM5 Maxチップを搭載する14インチと16インチのMacBook Proも、引き続き販売される見通しだ。

MacBook UltraのOLEDタッチスクリーンは最大の変更点だが、デザインの刷新はそれだけにとどまらない。iPhoneやiPad Proのディスプレイ上部にあり、フロントカメラを収めるとともに操作可能なステータス通知を表示する錠剤型の切り欠き「Dynamic Island」が、現行MacBook Proのノッチに代わって採用されるという。

シャーシは、14インチの現行MacBook Proが持つ15.5mmの厚さより明確に薄く、軽くなると予想されている。ミニLEDバックライト機構を取り除くことが、ディスプレイ側の筐体を薄くするうえで大きく寄与する。調査会社Omdiaは、Samsungが供給するパネルのサイズを14.3インチと16.3インチとしている。現行MacBook Proの14.2インチと16.2インチよりわずかに大きく、ベゼルが少し細くなる可能性を示している。

チップについては、MacBook UltraにはM6 ProやM6 Maxではなく、M5 ProとM5 Maxが搭載されるという。AppleはオンデバイスAI向けに最適化したM7アーキテクチャの投入を前倒しするため、M6 ProとM6 Maxを全面的に取りやめたとされる。M5 ProとM5 Maxは引き続き最高クラスのノートブック向けプロセッサであり、今回の再設計ではチップ世代が中心的な変更点になるわけではない。

Mac向けの次のProクラスのチップはM7 Proで、2027年後半に登場すると予想されている。AppleがM7を待たず、M5世代のチップを搭載してMacBook Ultraを出荷するという判断は、OLEDを採用する再設計が長期にわたって進められてきたことと、Samsungの生産準備がすでに大きく進展していることを反映している。

macOS 27には、ポインター入力とタッチ入力に応じて変化し、ユーザーが画面をタップするとUI要素が拡大する、タッチ操作に適したインターフェース層が含まれている。これはサプライチェーンからの報道とは別に、タッチスクリーン搭載Macの登場が近いことを技術面から裏付ける材料となる。

■Samsungの単独供給によるリスク

1つの工場が供給の100%を担う重要部品の単独調達、いわゆるシングルソースは、Appleの標準的な調達方針とは対照的だ。Appleが多くの部品について複数のサプライヤーを確保しているのは、価格交渉力を維持し、生産停止などのリスクを分散するためである。MacBook UltraのOLEDパネルについては、この技術の組み合わせを現時点で大規模生産できるメーカーがほかにないため、Appleに現実的な代替先がない。

リスクは明確だ。設備故障、歩留まりの悪化、自然災害などによってSamsungの工場が停止すれば、代替供給元がないため、MacBook Ultraの生産も直接止まることになる。Appleの対応策は、2017年にiPhone X向けOLEDをSamsungから単独調達した際と同じだ。初年度は単独調達のリスクを受け入れながら、歩留まりデータ、生産量の実績、競合に関する情報を蓄積し、将来的に第2のサプライヤーを認定できる条件を整える。

Samsungにとっても、Appleを第8.6世代ライン立ち上げ時の中核顧客として獲得する利点は大きい。Apple製品への採用がもたらす波及効果は、これまでもディスプレイ業界全体の技術移行を加速させてきた。2017年以降、iPhoneへの採用がスマートフォン向けOLEDの普及を促したことがその例だ。MacBook Ultraが成功すれば、Samsung Displayが約10年にわたり進めてきた第8.6世代OLEDへの投資が、極めて注目度の高い製品で実証されることになる。

■注目ポイントQ&A

●MacBook Ultraの発売時期はいつですか？また、入手は困難になりますか？

発売時期は2026年後半から2027年初頭と予想されています。BloombergのMark Gurman氏は、世界的なメモリチップ不足を踏まえ、現在は2027年初頭の可能性がより高いとみています。Appleは10月末に公開予定のmacOS 27.1を使ってデバイスをテストしており、2026年のホリデーシーズンに発売される可能性も残っています。

購入者にとって、より重要なのは供給量です。Samsung Displayの初期生産数は約25万枚に限られており、このアップグレードを待ってきた数百万人規模のMacBook Proユーザーから需要が生じる製品としては、少ない割り当てとなります。初期の予約注文から順に供給枠が割り当てられ、発売後数カ月は入手しにくい状態が続く可能性があります。

●なぜAppleはLG DisplayやBOEではなく、Samsung Displayを独占サプライヤーに選んだのですか？

Appleが競争の末にSamsungを選んだというより、SamsungがAppleの要件を満たす技術面と生産面の体制を整えた唯一のメーカーだったためです。MacBook Ultraのパネルには、タンデムOLED構造、酸化物TFTバックプレーン、オンセルタッチ統合、さらにノートブックサイズのOLEDを経済的に製造するための第8.6世代基板という組み合わせが必要です。

現在、これらの仕様に対応した第8.6世代のIT機器向けOLEDラインを量産段階で運用できるのはSamsungだけです。LG Displayには同等のラインがなく、2029年より前にこのサプライチェーンへ参入する可能性は低いとされています。BOEは独自の第8.6世代ラインを持っていますが、ほかの顧客を対象としており、この製品についてAppleが求める品質水準には達していません。

●MacBook Ultraのディスプレイは、現在のMacBook ProのミニLEDとどう違うのですか？

現在のMacBook Proは、小型LEDを複数の調光領域に分けて配置し、コントラストと輝度を高めるミニLEDバックライト付きLCDパネル、Liquid Retina XDRを使用しています。OLEDにはバックライトがなく、各画素が自ら発光し、完全に消灯することで黒を表現します。

MacBook Ultraのパネルは、2つの発光層を重ねたタンデムOLEDを採用し、ピーク輝度は1,600ニトに達します。これは従来のシングルスタックOLEDが持つ1,000〜1,100ニト程度の上限を大きく上回ります。また、ディスプレイ側の筐体からバックライト機構を取り除けるため、タッチスクリーンを追加しながら、MacBook Proより明確に薄い設計にできるとされています。

●MacBook UltraはMacBook Proの代わりになる製品ですか？

いいえ。現在の報道によると、MacBook Ultraは既存のMacBook Proを置き換えるのではなく、Appleのノートブックラインナップにおける新たな最上位モデルとして、その上に加わる見通しです。Macのデスクトップ製品やApple Watchで使われているUltraブランドに近い位置付けです。

M5 ProおよびM5 Maxを搭載するMacBook Proも並行して販売されるとみられます。現時点で高性能なMacノートブックが必要な購入者が、チップ性能だけを理由にMacBook Ultraを待つ必要はありません。搭載チップは同じとされているためです。MacBook Ultraの主な差別化要因は、チップ性能ではなく、OLEDタッチスクリーンと、それに伴う新しい筐体設計です。

元記事: Samsung Locks In MacBook Ultra OLED Contract as August Ramp Approaches