クリスティン・クルック共同執筆のコミック『Black Star』発売、量子物理学と歴史を融合した本格ダークファンタジー

クリスティン・クルックらが共同執筆したコミック『Black Star』第1巻が、2026年7月29日（現地時間）にTitan Comicsから発売された。本作は、量子物理学に基づく魔法システムと、19世紀初頭のカナダで実際に起きた毛皮貿易戦争を融合させたダークファンタジーである。単なる著名人の企画にとどまらない本格的な世界観がレビュアーから高く評価されており、全5巻の展開に注目が集まっている。

■本格ダークファンタジー『Black Star』がデビュー

『Black Star』第1巻が2026年7月29日（現地時間）、コミックショップおよびデジタルプラットフォームで発売された。Titan Comicsから出版された32ページ、4.99ドル（約818円、1ドル=164円換算）のこのデビュー作は、共同原作者のクリスティン・クルック、ピーター・ムーニー、エリック・プッツァーが、「魔法は物質そのものの中心にある物理的な空白に存在する」というひとつの奇妙なアイデアから何年もかけて構築したものである。この前提は単なる装飾的な世界観構築ではない。実験室環境で実証された物理学の概念に根ざしており、ジャンルコミックの中で最も科学的根拠に基づいた魔法システムのひとつである。舞台となる19世紀初頭の、実在するカナダの2つの企業間の毛皮貿易戦争も同様に具体的で、暴力的で、そして現実のものである。

『ヤング・スーパーマン』のラナ・ラング役を8シーズン務め、『Reacher』への出演でも知られるクルックは、ピーター・ムーニー（『ルーキーブルー』）、脚本家のエリック・プッツァーとともにコミックデビューを飾る。作画はジョー・ボカルド（『Nightwalkers』）が担当し、アイズナー賞ノミネート経験のあるマーティン・シモンズが表紙を手がけた。本日の発売日前に公開された先行レビューはすべて同じ結論に達している。すなわち、これはセレブの自己満足プロジェクトではないということだ。権力にはどのような代償が伴い、誰がそのツケを払うのかという問いを中心に構築された、完成されたダークファンタジーである。

2026年3月9日のFirst Comics Newsのプレスリリースで、シリーズの発表とクリエイティブチームの全詳細が確認された。ComicBook.comとComicBookAddictsの両メディアが本日の発売前に先行評価を掲載しており、後者はこのデビュー作を「空虚さを感じさせない暴力、軟弱さを感じさせない魔法、そして退屈さを感じさせない歴史」と結論づけている。

■量子真空物理学に根ざした『Black Star』の魔法システム

先週金曜日に開催されたサンディエゴ・コミコン（SDCC）2026で、クリエイティブチームは魔法がどのように機能するかについて具体的に語った。共同原作者のピーター・ムーニーが「物質の空白空間」と呼ぶ場所に魔法は存在する。チームは開発中、この原則に反するストーリー要素をすべて排除した。つまり、このシステムには、現代物理学で確立されたアイデアに直接マッピングされる内部の一貫性ルールがあるということだ。

物理学者が量子真空と呼ぶものはまさにこれである。空っぽの空間ではなく、粒子が存在しないときでさえ存在する、変動するエネルギーの沸き立つ基質である。電磁場のゼロ点エネルギー（量子力学が取り除くことができないとする、還元不可能な最小の励起）は物理的に実在し、測定可能に活動している。1996年に物理学者のスティーブン・ラモローが実験室環境で測定したカシミール効果は、これを直接示している。真空中でナノメートル単位の距離を置いて配置された2枚の帯電していない金属板は、隙間の内側と外側のゼロ点ゆらぎの違いによって引き起こされる、測定可能な引力を受ける。真空は押すのである。何もないわけではない。

もし『Black Star』の架空の宇宙にいる人物がこの基質と相互作用し、原子間の空間のゆらぎに同調することができれば、銃器やカヌーに囲まれた19世紀の観察者にはまさに魔法のように見えるものを手に入れることになるだろう。クリエイティブチームは、超自然的な力が、少なくとも原理的には、現代の計器で検出できる物理的に実在する現象との高度な相互作用の一形態であるというシステムを構築した。これにより、『Black Star』の概念的基盤はジャンルの中で珍しいものとなっている。その力は神聖なものでも、遺伝的なものでもなく、神話の伝統から受け継がれたものでもない。それは物理的で、遍在し、通常はアクセス不可能なものである。

この枠組みはまた、シリーズの最も暗い構造的な問いを、答えを出さないまま提示している。もし魔法が物理世界の根底にあるエネルギー基質との相互作用であるならば、黒き星の騎士団（Order of the Black Star）がその魔法を使用するために引き出す「恐ろしい代償」は、保存則に従う可能性がある。つまり、物理的な台帳のどこかに負債を負うことなく、真空から何かを取り出すことはできないということだ。残りの4つの号でシリーズがその意味合いを果たすかどうかが、この作品を読み続けるべき主な理由のひとつである。

■実在する2つの企業が繰り広げた実際の戦争

『Black Star』第1巻の暴力は作り話ではない。シリーズの公式説明で言及されている「19世紀初頭の毛皮貿易における2つの対立する派閥」とは、ハドソン湾会社（HBC）と北西会社（NWC）のことである。この2つの実在する企業体の対立は1810年代に暴力化し、カナダの歴史上最も重大な対立のひとつに発展した。

ハドソン湾会社は1670年以来、ハドソン湾につながるすべての水路での独占的取引権を認める王室特許状の下で事業を展開していた。モントリオールに本社を置き、フランス系カナダ人のボイジャー（運び屋）やスコットランド高地出身の「越冬者」を多く抱える北西会社は、18世紀後半に内陸部へさらに進出し、ロンドンを拠点とするHBCが培っていなかった先住民コミュニティとの関係を構築することで、強力なライバルへと成長した。競争は単なる商業的なものではなかった。1810年代までに、両社は互いの拠点を破壊し、食料供給を奪い合い、それぞれの同盟関係にあるメティを武装させていた。

決定的な出来事はペミカン戦争と、その頂点である1816年6月19日に現在のウィニペグ近郊で起きたセブン・オークスの戦いであった。カスバート・グラント率いるNWCと同盟を結んだメティの戦士たちは、15分足らずの衝突でHBCのロバート・センプル総督と20人の部下を殺害した。イギリス政府は1821年に両社の合併を強制した。これは平和が達成されたからではなく、相互の疲弊により独立した事業継続が不可能になったためである。

『Black Star』は、この暴力がピークに達していた数年間を舞台としている。ウィニペグ出身の共同原作者ピーター・ムーニーは、このシリーズを歴史の改変ではなく、「歴史から失われた省略された章」と表現し、記録された企業間の対立の裏で隠された魔法の対立が起きていたと仮定している。歴史的基盤は装飾ではない。企業は実在した。死も現実だった。両社の領土的野心のために戦い、交渉し、その結果を大きく背負ったメティ・ネーションは実在し、現在もカナダで憲法上認められた独自の先住民族として存在している。

■メティが世界観構築にもたらすもの

シリーズの魔法の起源を、輸入されたヨーロッパのオカルティズムではなく、ウィニペグの特定の歴史に根付かせるというクリエイティブチームの決定は、物語がまだ完全には消化しきれていない重みを持っている。クルックは、魔法は「（ウィニペグの）地表の下で脈打ち、都市のリズムを形成している」と想像されていると述べている。Titan Comicsの予約注文ページに記載されているように、これは魔法の力をよそから持ち込まれたものではなく、その土地に固有のものとして位置づける表現である。

フランス系カナダ人やスコットランド人の毛皮商人と、その妻である先住民のクリー族、オジブワ族、アシニボイン族を祖先とするメティの人々は、19世紀初頭までに独自の言語（クリー語とフランス語のクレオール言語であるミチフ語）、独自の物質的伝統（花柄のビーズ細工、レッドリバー・カート、独特のバイソン狩りの習慣）、そして強力な集団的政治的アイデンティティを持つ独自の文化を発展させていた。彼らは植民地入植者の制度にも、伝統的なファースト・ネーションズ（先住民）の構造にも完全には受け入れられていなかった。彼らが決定的な軍事的役割を果たしたセブン・オークスの戦いは、メティ・ナショナリズムの創設の瞬間として広く理解されている。

この風景から力を引き出し、HBCとNWCの対立を越えて活動する魔法の騎士団は、必然的にメティとの関係、そして先住民の土地と歴史に根ざした力が実際に誰のものなのかというより広範な問いの中に自らを位置づけることになる。『Black Star』がこの側面を明示的な植民地主義批判に発展させるのか、それともサブテキストとして残すのかが、このシリーズが最終的に主張することの大部分を決定づけるだろう。第1巻は基盤を確立した。その主張はまだ形成途中である。

■デビュー号に対するレビュアーの評価

本日の発売前に公開されたComicBook.comとComicBookAddictsの先行レビューは、その評価において一貫している。デビュー作は雰囲気があり、道徳的に真剣で、多くのセレブが執筆したコミックよりもはるかに発展しているというものだ。

本日までに公開された中で最も詳細なComicBookAddictsのレビューは、このシリーズがジャンルのラベルを正当に獲得していると評価し、「空虚さを感じさせない暴力、軟弱さを感じさせない魔法、そして退屈さを感じさせない歴史」と述べている。レビュアーは特に、「魔法は現実逃避のようには感じられない。すでに武器で溢れている世界における、もうひとつの武器のように感じられる」と指摘しており、これはこの設定がダークファンタジーとして機能している理由の最も鋭い要約である。ボカルドのアート（生々しく、絵画的で、冷たい）は、凍てつくような設定を美学的に選ばれたものというより、物理的に敵対的なものと感じさせる点で一貫して評価されている。カラリストのヴァレンティナ・ビアンコーニのパレットは、氷のような青と赤やオレンジの爆発の間を行き来し、コントラストを深めている。

ComicBook.comの初期レビューは少し控えめで、デビュー作は進行が遅く、ナレーションが密集していると説明している。また、号の最後にある衝撃的な展開は、その前に多くのセットアップがあるため、本来ほどの力で着地していないと指摘している。これは失格の烙印を押すような観察ではない。歴史に基づいたファンタジーシリーズの多くが、世界観の紹介を終えた第3巻までに解決する、第1巻特有の問題である。CBRの先行レビューはこれを「強力なオープニング号」と呼び、特にウィニペグの歴史が物語の生産的な中心であると評価している。

このシリーズには、『ヤング・スーパーマン』でクルックの相手役としてレックス・ルーサーを演じたマイケル・ローゼンバウムや、『A Head Full of Ghosts』や『The Cabin at the End of the World』などの既刊を持つホラー作家のポール・トレンブレイから推薦文が寄せられている。ジャンルフィクションの声と元共演者が、この作品を義理ではなく正当な創造的声明として読んでいるという事実は、Penguin Random Houseの製品ページに見られるように、クルックが説明してきた長年の開発が紙面上で読み取れるというひとつの信頼できるシグナルである。

■なぜ物語の登場人物は誰も魔法を完全に理解できないのか

SDCC 2026のクリエイターパネルでのある詳細は、最初思われるよりも興味深い。『Black Star』の秘密結社の創設世代は、自分たちの魔法システムを完全には理解していないのだ。クルックはパネルで、歴史的なタイムラインと並行して進む現代のタイムラインにおいてさえ、実践者たちは自分たちが何をしているのか理解していない可能性があると語った。

これは、伝達された知識の歴史において現実世界と直接的な類似性を持つ認識論的構造である。哲学者のマイケル・ポランニーは、「暗黙知」を、完全には言語化できず、徒弟制度や実践を通じて伝達されなければならない専門知識と説明した。実践者の生きた連鎖が途絶えたとき、失われるのは書き留めることができる教義ではなく、教義を有効にする身体的実践である。古代ギリシャのエレウシスの秘儀は2000年近く継続して実践されたが、391年にテオドシウス帝によって禁止されてから1世代のうちにほぼ完全に消滅した。それはテキストが破壊されたからではなく、生きた実践が中断されたからである。

もし『Black Star』の魔法が、明示的な公式ではなく量子真空への暗黙の同調を通じて機能するのであれば、書面による伝達では不十分だろう。連鎖の途絶は、真の不可逆的な知識の劣化を引き起こす。したがって、創設世代が何を理解し、現代の実践者がどれだけ失ったかという問いは、単なるプロットの仕掛けではない。それは、複雑な人間の知識が時間を経て実際にどのように失われていくかを描いた、構造的に正確な描写なのである。

■クルックのセレブコミックが他と一線を画す理由

セレブが執筆したコミックの実績は実に様々である。キアヌ・リーブスの『BRZRKR』（2021年）は、2015年の『Star Wars #1』以来最も売れた単一のコミック号となり、Netflixでの映画化とアニメ化の契約を生み出した。ジェラルド・ウェイの『アンブレラ・アカデミー』はNetflixのシリーズになった。ラシダ・ジョーンズの『Frenemy of the State』は2009年にユニバーサルの映画化オプションを獲得した。しかし、タイリース・ギブソンの『Mayhem!』は酷評され、俳優が執筆したコミックの概要で文書化されているように、小売業者との公の場での対立に終わった。

『Black Star』の構造的な違いは、セレブの名前やファンベースではない。それは開発のタイムラインである。クルック、ムーニー、プッツァーは、ウィニペグで『Burden of Truth』の撮影中にコンセプトの開発を始めた。出版契約が発表される何年も前のことだ。このプロジェクトは、出版社が知名度のある人物に既存のコンセプトにブランドを冠するよう依頼して生まれたものではない。特定の場所、特定の歴史的時期、そして物理学に近い特定のアイデアを持っていた3人のテレビ脚本家から始まり、何年もかけてそれを物語に作り上げたのである。そのプロセスは第1巻に表れており、設定は十分に具体的で、トーンへのコミットメントは十分に確固たるものであり、表紙にセレブの顔が描かれたライセンス作品とは一線を画している。

第2巻は2026年8月26日に発売予定である。シリーズは全5巻で構成される。

■注目ポイントQ&A

●『Black Star』は実際の歴史的出来事に基づいていますか？

はい、かなりの部分が基づいています。現在のマニトバ州ウィニペグにおける19世紀初頭の毛皮貿易という設定は、ハドソン湾会社と北西会社という2つの実在する企業の記録された対立を描いています。両社の対立は1810年代に暴力化し、1816年6月19日のセブン・オークスの戦いを含め、実際の死者を出しました。物語に登場するメティの人々は、まさにこの時期と地域に根ざした独自の言語、文化、政治の歴史を持つ、カナダで憲法上認められた実在の先住民族です。このシリーズは歴史の改変ではなく、クリエイターたちはこれを「歴史から失われた省略された章」、つまり記録された歴史的対立の中に埋め込まれた隠された魔法の対立であると説明しています。

●「物質の空白空間にある魔法」とは、科学的にどういう意味ですか？

SDCC 2026でクリエイターたちは、魔法システムが比喩や装飾的な世界観構築としてではなく、文字通りこの原則に基づいて構築されていることを確認しました。量子物理学では、私たちが原子の間や内部にある空っぽの空間として認識しているものは、実際には空っぽではありません。それは物理学者がゼロ点エネルギーと呼ぶもの、つまり絶対零度でも持続する還元不可能な量子ゆらぎで満たされています。1996年に実験室環境で測定されたカシミール効果は、この真空エネルギーが物理的に実在し、測定可能な力を及ぼすことを直接的に実験で確認しています。『Black Star』の魔法システムは、その概念的基盤において、通常はアクセス不可能なこの基質と人が相互作用できたらどうなるかという架空の説明であり、近年のジャンルコミックの中で間違いなく最も物理的に首尾一貫した魔法システムの前提となっています。

●『Black Star』は他の俳優が執筆したコミックと比べてどうですか？

すぐに比較されるのは、2015年の『Star Wars #1』以来最も売れた単一号となったキアヌ・リーブスの『BRZRKR』（2021年）や、Netflixシリーズになったジェラルド・ウェイの『アンブレラ・アカデミー』です。どちらも、セレブの名前が付いたライセンス作品ではなく、何年もの開発期間を経た純粋なクリエイティブプロジェクトであったため成功しました。『Black Star』もこのカテゴリーに入ると思われます。このコンセプトは、Titan Comicsが2026年3月にシリーズを発表する何年も前、クルック、ムーニー、プッツァーがウィニペグでカナダの法廷ドラマ『Burden of Truth』で一緒に仕事をしているときに生まれました。俳優が執筆したコミックの概要で取り上げられているように、先行レビュアーたちは、デビュー作がマーケティング製品ではなく、完全に形成された物語として読めるという点で一致しています。

●シリーズには、中心となる謎のネタバレが含まれていますか？

第1巻は、ダシエル・カーライルが自身の魔法の能力を発見し、秘密結社に勧誘されるという前提を確立していますが、結社のユートピアにどのような代償が伴い、誰がそのツケを払うのかという中心的な問いは解決していません。レビュアーたちは、この号が意図的に暴露を抑え、すぐには説明されない世界に読者が関与することを信頼していると確認しています。魔法の「恐ろしい代償」が実際に何で構成されているかは、デビュー号の時点ではシリーズの中心的な未解決の問いとして残っています。

元記事: Black Star Is Out: Kristin Kreuk Brings Quantum Physics to Fur Trade Dark Fantasy