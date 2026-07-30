タムロン、25-200mmレンズの近接撮影能力を「ハーフマクロ以上」に引き上げる無料アップデートを公開

タムロンは、ソニーEマウント用高倍率ズームレンズ「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」向けに、近接撮影性能を大幅に向上させるファームウェアバージョン3を公開した。本アップデートを適用すると、35〜50mmの焦点距離で最大撮影倍率が1:1.7へ向上し、追加の機材を購入することなくハーフマクロを上回る近接撮影が可能になる。対象レンズの所有者は、PCまたはMac版の専用ソフトウェアを使って無料でアップデートできる。

■ソフトウェア更新でニアマクロ領域の近接撮影に対応

ソニーEマウント用の「Tamron 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」をすでに所有しているユーザーは、追加費用なしで、より幅広い撮影に対応できるようになった。タムロンはA075向けのファームウェアバージョン3を公開した。公式発表によると、このアップデートにより近接撮影性能が大幅に向上し、35〜50mmの焦点距離では最大撮影倍率が従来の1:3.1から1:1.7へ引き上げられる。ソフトウェア更新だけで実現するこの改善により、従来は近接撮影能力が限定的だったレンズが、ニアマクロと呼べる領域に入る。

■アップデートによる変化と限界

タムロンの公式リリースによると、ファームウェアバージョン3を適用すると、25〜70mmの焦点距離全域でA075の最大撮影倍率が1:2以上になる。最大の倍率が得られるのは35〜50mmで、この範囲では1:1.7を達成する。具体的には、1:1.7の倍率の場合、幅約61mm（約2.4インチ）の被写体が、幅36mmのフルサイズセンサーいっぱいに写る計算だ。花や昆虫、料理の表面、ジュエリー、小型製品の部品などの細部を、接写リングや専用マクロ単焦点レンズなどの追加機材なしで大きく捉えられる。

ただし、このアップデートによってA075が真のマクロレンズになるわけではない。厳密な光学用語では、真のマクロには少なくとも1:1、すなわち等倍以上の撮影倍率が必要とされる。A075の1:1.7は、技術的には「ニアマクロ」または「極端なクローズアップ」に相当する。一般的なハーフマクロの基準である1:2を明確に上回る一方、シグマの「105mm F2.8 DG DN MACRO | Art」（約750ドル、約12万3000円、1ドル＝164円換算）や、ソニーの「FE 100mm F2.8 Macro GM OSS」（希望小売価格1500ドル、約24万6000円、同レート換算）などの専用マクロ単焦点レンズが達成する1:1には届かない。等倍撮影を必要としない一般的な近接撮影であれば、1:1.7と1:1の差は実用上対応できる範囲である。一方、等倍撮影そのものが目的となる科学・技術分野のマクロ撮影では、専用マクロレンズの代替にはならない。

■なぜファームウェアで撮影倍率を変えられるのか

このアップデートの背後にある仕組みは、撮影倍率の数値以上に重要な意味を持つ。A075は、タムロンの「VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）」リニアモーター式オートフォーカス機構を採用している。これは、従来型のギアではなく電磁気の原理で動作する仕組みだ。磁界内で銅線のコイルを動かし、電子的な指令によってフォーカスレンズ群を高精度に駆動する。従来のギア駆動方式とは異なり、VXDモーターの動作はレンズのファームウェアに組み込まれたソフトウェアパラメーターによって制御される。こうしたパラメーターは、モーターがフォーカスレンズ群をどの位置まで移動させるかなどを定めている。

ファームウェアバージョン3はこれらのパラメーターを変更し、VXDモーターが従来のファームウェアで許可されていた位置よりも近接側までフォーカスレンズ群を動かせるようにする。タムロンのファームウェア発表によると、A075のレンズと機械構造はもともとこの位置まで移動できる能力を備えており、従来のファームウェアがモーターにそこまで移動するよう指示していなかった。これは、自動車メーカーがエンジン自体を変更することなく、電子制御ユニットのアップデートによって車両の性能特性を変える仕組みに似ている。つまり、ファームウェアがハードウェアの物理的な限界内で動作範囲を定めているのだ。

これは、現代のレンズをどのように捉えるべきかにも関わってくる。VXDを搭載したレンズは、購入時の特性で完全に固定された光学機器ではない。レンズと機械構造の物理的な限界内であれば、購入後も特性を変更できる電子制御プラットフォームでもある。タムロンはこれまでにも、オートフォーカス性能の改善やカメラボディーとの互換性向上をファームウェア更新で実施してきた。しかし、A075のバージョン3は、それらより影響が大きい。撮影倍率の向上は周辺的な微調整ではなく、写真家がそのレンズで撮影できる対象や表現の範囲を変えるためだ。

もっとも、ファームウェアで物理的な限界を超えることはできない。A075の改善が25〜70mmで利用できるのは、それらの焦点距離で光学設計と機械構造に余裕があるためだ。200mmの望遠端では、レンズ群の配置と物理的な移動量の限界により、同様の改善は実現できない。25mmでは発売時から最大撮影倍率1:1.9、最短撮影距離16mm（6.3インチ）とされていた。新しいファームウェアは、近接撮影で使用しやすい中間焦点域までこの能力を広げる。25mmより焦点距離が長くなることで、レンズと被写体の間のワーキングディスタンスも取りやすくなる。

■アップデート対象レンズの概要

A075は、タムロンの「28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD（Model A071）」の後継モデルとして、2025年11月に899ドル（約14万7000円、1ドル＝164円換算）で発売された。全長121.5mm（4.8インチ）、重さ575g（20.3オンス）の筐体で、広角25mmから望遠200mmまでの8倍ズームに対応し、広角端では開放F値F2.8を実現している。VXDリニアモーターにより、ズーム全域で高速かつ静かなオートフォーカスが可能だ。発売時点でも、広角25mm端で最大撮影倍率1:1.9を達成し、旅行向け高倍率ズームでありながらハーフマクロ相当の撮影性能を備えている点で、前モデルとの差別化を図っていた。

バージョン3のアップデートは、広角端に限られていた近接撮影の強みを、近接撮影で使いやすい中間焦点域へ広げる。35〜50mmで近接撮影すると、25mmで撮影する場合よりも被写体とのワーキングディスタンスを確保しやすく、遠近感もより自然に表現しやすい。最大撮影倍率も向上するため、小さな被写体を引き続き画面内に大きく収められる。

■真のマクロレンズのライバルになるか

答えは被写体によって変わる。タムロンは公式発表で、この新しい能力を25〜70mmにおける「ハーフマクロ以上」と表現している。これは正確かつ控えめな表現だ。35〜50mmで1:1.7の最大撮影倍率を持つA075は、花、屋台料理、建築物の細部、小物、表面の質感など、近接撮影が効果的な被写体を撮るための実用的なレンズとなる。A075を旅行用や日常撮影用のレンズとしてすでに持ち歩いている写真家にとっては、別のレンズを追加することなく、新たな撮影手段が加わることになる。

一方、昆虫撮影や法医学的な近接撮影など、被写体との十分なワーキングディスタンスを保ちながら真の等倍撮影を必要とする用途では、専用の90mmまたは105mmマクロ単焦点レンズの代わりにはならない。そうした用途では、タムロンの「90mm F/2.8 Di III MACRO VXD」、シグマの105mmマクロ、ソニーの「FE 100mm F2.8 Macro GM OSS」などが、1:1以上の撮影倍率を必要とする被写体に引き続き適している。

■アップデートの適用方法

このファームウェアは現在提供されており、A075のソニーEマウント版だけが対象となる。USB-CケーブルでレンズをWindowsまたはmacOS搭載コンピューターに直接接続し、タムロンのサポートサイトから無料でダウンロードできるデスクトップアプリ「Tamron Lens Utility」を実行することでインストールできる。作業には数分かかる。モバイル端末から更新する方法は用意されておらず、カメラボディーを経由してファームウェアを適用することもできない。また、ファームウェアバージョン3へ更新すると、以前のバージョンへ戻すことはできない。

このアップデートにサブスクリプション契約、追加購入、ユーザー登録は必要ない。本記事の公開時点で、A075ソニーEマウント版のすべての所有者が利用できる。

■注目ポイントQ&A

●ファームウェアアップデートにより、タムロン25-200mmは真の1:1マクロ撮影が可能になりますか？

いいえ。アップデートにより、35〜50mmの焦点距離で最大撮影倍率が1:1.7に向上します。一般的なハーフマクロの基準である1:2は上回りますが、真のマクロレンズを定義する1:1の撮影倍率には届きません。花、料理、小物、表面の質感など、多くの実用的な近接撮影では1:1.7が大いに役立ちますが、正確な等倍撮影が必要な用途には、引き続き専用のマクロ単焦点レンズが適しています。

●なぜファームウェアでレンズの撮影倍率を変えられるのですか？本当にソフトウェアだけの変更ですか？

はい。タムロンA075のVXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）リニアモーターが電子制御されているためです。ファームウェアのパラメーターによって、モーターがフォーカスレンズ群をどの位置まで駆動するかが決まります。レンズと機械構造はもともと、従来より近接側の位置までフォーカスレンズ群を動かせる能力を備えていましたが、以前のファームウェアはそこまで移動するようモーターに指示していませんでした。ファームウェアバージョン3はパラメーターを変更し、既存の物理的な余裕を利用できるようにします。これはVXDのような電子制御モーターだからこそ可能な仕組みであり、従来型のギア駆動レンズとは異なります。

●ほかのタムロン製VXDレンズも、ファームウェア経由で同様に撮影倍率が向上する可能性はありますか？

光学設計と機械構造に、現在設定されている最短撮影距離とレンズの物理的な限界との間の余裕があれば、その可能性はあります。タムロンはこれまでにも発売後のファームウェア更新を行っており、A075のバージョン3は、利用できる物理的な余裕を同社が活用する場合があることを示しています。ほかのVXD搭載タムロンレンズの所有者は「Tamron Lens Utility」で更新情報を確認するとよいでしょう。ただし、今回のリリース時点で、タムロンはほかのレンズについて同様の撮影倍率向上を発表していません。

●ファームウェアバージョン3をインストールするには何が必要ですか？

WindowsまたはmacOS搭載コンピューター、USB-Cケーブル、デスクトップ版の「Tamron Lens Utility」が必要です。同アプリはタムロンのサポートサイトから無料でダウンロードできます。カメラボディーを経由せず、A075をUSB-Cケーブルでコンピューターへ直接接続すると、Lens Utilityが更新手順を案内します。モバイル版のTamron Lens Utilityはファームウェア更新に対応していないため、PCまたはMac用のデスクトップ版が必要です。なお、一度適用したアップデートを元に戻すことはできません。

元記事: Tamron Firmware Update Unlocks Near-Macro Shots on Travel Zoom Without New Glass