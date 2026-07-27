*14:51JST 日経平均は191円高、今週は内外金融イベントや企業決算に関心

日経平均は191円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、空運業、その他製品 、サービス業、ゴム製品、鉄鋼が値上がり率上位、非鉄金属、鉱業、化学、石油石炭製品が値下がりしている。

日経平均は下値の堅い展開となっている。今週は、29日に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見、31日に日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が予定されている。また、国内主要企業の4-6月期決算発表が本格化することに加え、29日に韓国SKハイニックス、米マイクロソフト、30日に韓国サムスン電子、米アップル、売アマゾン・ドット・コムなど海外も決算発表が相次ぐ。《SK》