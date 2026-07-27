*13:52JST 日経平均は205円高、重要イベント控え上値追いには慎重

日経平均は205円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、信越化＜4063＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、空運業、その他製品 、サービス業、ゴム製品、金属製品が値上がり率上位、非鉄金属、鉱業、化学が値下がりしている。

日経平均は先週末終値をはさんで一進一退となっている。日経平均は64,400円台に位置する75日移動平均線が下値支持線として意識されており、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方がある。一方、今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合の結果発表のほか、国内主要企業の4-6月期決算発表が本格化することに加え、海外も決算発表な重要イベントが相次ぐことから、上値追いには慎重な向きもある。《SK》