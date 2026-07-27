後場の日経平均は170円高でスタート、ディスコやSUMCOなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;64782.05;+170.90TOPIX;4051.41;+40.10



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前営業日比170.90円高の64782.05円と前引け値（64764.01円）から上げ幅を広げて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、方向感に欠ける推移。前場の日経平均は、買い一巡後に上げ幅を縮小し、一時マイナス圏に転落する場面も見られた。前引けにかけてプラス圏に浮上。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き買い優勢でスタート。半導体・AI関連株への売り圧力が根強く、上値の重い展開が続いている。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、村田製作所＜6981＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞などが下落している反面、ディスコ＜6146＞、SUMCO＜3436＞、任天堂＜7974＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇。業種別では空運、その他製品、サービスなどが上昇率上位に。《CS》