*08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株にらみのなかで自律反発狙い～

27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株にらみのなかで自律反発狙い

■信越化、1Q営業利益 4.2％増 1737億円--決算チェック

■富士電機＜6504＞UPS小型化、来年投入

■半導体やAI関連株にらみのなかで自律反発狙い

27日の日本株市場は、半導体株の戻りの強さを見極めながらの相場展開になりそうだ。24日の米国市場はNYダウが235ドル高、ナスダックは161ポイント安だった。パキスタンは米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の再開を模索しているとの報道を受けて、原油先物相場が下落したことが、投資家心理を改善させた。一方で、予想を上回る決算を発表したインテルが売られるなど、半導体株の弱さが目立った。シカゴ日経225先物は大阪比165円安の64395円。円相場は1ドル＝163円60銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形で売りが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで65230円まで買われる場面もみられたが、米国市場の取引開始後は下へのバイアスが強まり、一時64280円まで売られた。ボリンジャーバンドの-1σ（66050円）と-2σ（63780円）とのレンジでの推移が続きそうだ。ただ、日経平均株価においても-2σ（64316円）および75日線（64325円）水準まで下げてきたことで、いったんはリバウンドが意識されやすい。



米国では原油先物相場の下げが買い戻しに向かわせていたが、その後トランプ大統領は米軍に対し、新たな攻撃を行わないよう命じたと報じられた。イラン側も湾岸諸国などにある米軍拠点への攻撃は控えていると伝えられており、買い戻しを誘う動きが期待される。もっとも、半導体株の不安定な値動きが続いているため、キオクシアHD＜285A＞、東京エレクトロン＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞など指数インパクトの大きい半導体やAI関連株にらみの展開になりそうだ。



米国では主要企業の決算発表が本格化するなか、今週も大型テック企業の決算が予定されている。インテルのように好決算ながら急落する動きが警戒されやすく、リバウンド機運は高まりにくいだろう。そのため、内需系の銘柄にシフトしやすいと考えられ、相対的にTOPIX型優位の展開を想定。なお、昨夕決算を発表したところでは、岩井コスモ＜8707＞、ヒガシHD＜9029＞、Tホライゾン＜6629＞、コスモ・バイオ＜3386＞、川崎船＜9107＞、YKT＜2693＞、今村証券＜7175＞辺りが注目されそうだ。

■信越化、1Q営業利益 4.2％増 1737億円--決算チェック

信越化＜4063＞が発表した2027年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比5.4％増の6624億2400万円、営業利益は同4.2％増の1737億9800万円だった。半導体市場は、AI関連分野が活況を呈し、それ以外の分野の需要も上向いてきた。増量と価格修正に取り組み、シリコンウエハー、フォトレジスト、マスクブランクスほかの半導体材料の売上を伸ばした。

■前場の注目材料

強気材料

・NYダウは上昇（51947.25、+235.60）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・富士電機＜6504＞UPS小型化、来年投入

・楽天G＜4755＞キーウでオープンRAN実証、通信インフラ強靭化

・愛媛銀行＜8541＞いよぎんHDと来年4月統合、連結総資産12兆円

・日産自＜7201＞技術軸にホンダとSDV中核基盤共同開発

・三菱自＜7211＞タイで770億円投資、30年めど、首相に加藤CEO表明

・DMG森精機＜6141＞ドイツで磨く、強み、超音波加工機、“源流の地”で工作機械進化

・JFEHD＜5411＞JFEエンジ、東日本高速道路などと、インドで箱桁点検受注、海上道路を長寿命化

・日立＜6501＞IT開発AI基盤構築、生産性、来年度30%向上

・豊田合成<7282>表皮の縫製を自動化、車内装部品向け新技術

・ホンダ<7267>米国法人、ピックアップ生産一時休止

・三菱自＜7211＞インドネシアに現地生産HVモデル投入

・日立＜6501＞日立ソリューションズ、耐量子計算機暗号移行促す

・コスモエネルギーHD<5021>放熱材拡充、35年度10倍、DC向けなど総合提案

・九州電力<9508>鹿児島大学などと、産学官4者連携、薩摩川内を活性化、AIDC集積見据える

・NANKAI<9044>近畿日本鉄道と連携、企画列車で大阪南部周遊

・武田薬<4502>ナルコレプシー1型治療薬、中国で承認取得



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 企業向けサービス価格指数(6月) 予想3.4％ 前回3.3％

＜海外＞

・10:30 中・工業利益(6月) 前回18.8％《YY》