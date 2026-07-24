*01:55JST 【市場反応】ECBは政策金利据え置き、追加利上げ急がない姿勢、ユーロまちまち

欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り、政策金利据え置きを決定した。全会一致での決定。同時に、エネルギーショックの影響はまだ完全にあらわれていないと指摘したため、追加利上げ観測につながった。同時に、不透明性は依然高く、データ次第で会合ごとに政策を決定していく方針を再表明。またインフレが2％目標で安定することを確認していくと主張。

ラガルドECB総裁は会見で、インフレには上向きリスクがあり数人の高官が利上げが必要かどうか自問したことを明らかにした。ただ、全会一致での決定で、第2次的な影響は見られず、最近のインフレデータが第2四半期のインフレ回復を示唆、「金融状況は前回に比べ若干引き締まった」と指摘した。9月会合の利上げ観測が強まったものの、緩やかなものになるとの見方。

ユーロ・ドルは1.1396ドルから1.1364ドルまで下落。ユーロ・円は186円50銭から186円33銭へ反落した。ユーロ・ポンドは0.8528ポンドまで下落後、0.8543ポンドまで上昇した。

【金融政策】

・欧州中央銀行(ECB)

・主要政策金利

・予想：2.40％

・前回：2.40％



・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)

・予想：2.25％

・前回：2.25％

・限界貸出金利(上限)

・予想：2.65％

・前回：2.65％《KY》