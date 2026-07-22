AIAIAI、仏アーティスト「Oklou」とコラボした限定ヘッドホン2機種を日本発売へ

デンマークのオーディオブランド「AIAIAI」は、フランスの電子音楽家Oklou（オーケールー）とコラボレーションした限定ヘッドホン「Artist Series」第2弾を日本国内で発売する。国内ディストリビューターのディリゲントを通じて2026年7月29日に一般発売され、現在予約受付が開始されている。スタジオ作業向けの「TMA-2 Oklou Edition」と、移動中の制作に適した「Tracks Oklou Edition」の2モデルが用意され、クリエイターの異なる制作環境に対応する。

■アーティスト「Oklou」のワークフローを支える2つのアプローチ

フランスのミュージシャンであるOklou（本名マリル・ヴァニナ・メイニエル）は、2025年2月にリリースしたデビューアルバム『Choke Enough』で高い評価を得た。彼女の制作の多くは、電車内やキッチンのテーブルなど、固定されたスタジオ以外の場所で行われている。

AIAIAIはこのワークフローに対応するため、1つの万能モデルを作るのではなく、用途の異なる2つのモデルを開発した。深いクリエイティブ作業向けのオーバーイヤー型ワイヤレスモニターと、持ち運びに適したオンイヤー型有線ヘッドホンを組み合わせることで、クリエイターの1日に寄り添うシステムを提案している。

■異なる設計思想を持つ2モデルのスペック

「TMA-2 Oklou Edition」（35,200円）は、耳を包み込むオーバーイヤー（アラウンドイヤー）型。PUレザー製のイヤークッションが密閉空間を作り出し、パッシブノイズアイソレーションと力強い低音再生を実現する。Bluetooth 5.3に対応し、モジュラー式ワイヤレスヘッドバンドにより40時間以上の連続再生が可能。

「Tracks Oklou Edition」（12,100円）は、耳の上に載せるオンイヤー型。軽量で携帯性に優れ、3.5mm有線接続により遅延やバッテリー切れの心配がない。アルミニウム製のヘッドバンドはスライドレール式で、無段階のサイズ調整が可能。

両モデルとも、AIAIAIのプロ向けラインと同じ40mmバイオセルロース・ドライバーを搭載。細菌セルロースから培養された振動板は、一般的なPET素材より硬く軽量で、チタンのような金属共振も抑えられている。

■サステナビリティを体現するモジュラー設計

TMA-2プラットフォームの特徴は、すべての部品を個別に交換できるモジュラー設計にある。ケーブルの断線やイヤークッションの劣化時に製品全体を買い替える必要がなく、スピーカー、ヘッドバンド、イヤークッション、ケーブルなどを工具なしで交換できる。この設計はグッドデザイン賞やカンヌライオンズ金賞などを受賞し、サンフランシスコ近代美術館（SFMOMA）の永久収蔵品にも選定されている。

■アーティストの思想を反映したコラボレーション

本シリーズは、実際にAIAIAIのヘッドホンを制作に使用しているアーティストとのコラボレーションとして展開されている。Oklouは「AIAIAIの魅力は、デザインや使用感に親しみやすさがありながら、高品質なスタジオヘッドホンである点」とコメントしている。

前作のDevonté Hynes（Blood Orange）とのコラボモデルはすでに世界中で完売しており、今回のOklouモデルも数量限定での販売となる。

■注目ポイントQ&A

●TMA-2 Oklou EditionとTracks Oklou Editionの違いは何ですか？

TMA-2 Oklou Edition（35,200円）は、スタジオ作業や集中したリスニングに適したオーバーイヤー型のワイヤレスヘッドホンです。Tracks Oklou Edition（12,100円）は、軽量で持ち運びに適したオンイヤー型の有線ヘッドホンです。どちらもプロ仕様の40mmバイオセルロース・ドライバーを搭載しています。

●AIAIAIのモジュラーシステムとはどのようなものですか？

ヘッドホンの各部品（スピーカー、ヘッドバンド、イヤークッション、ケーブルなど）を工具なしで個別に交換・アップグレードできるシステムです。一部の部品が劣化しても製品全体を買い替える必要がなく、長期間使用できます。

●日本での発売日と購入方法を教えてください。

日本国内ではディリゲントの販売ネットワークを通じて現在予約受付中で、2026年7月29日に一般発売されます。数量限定のため、早期の予約が推奨されています。

元記事: AIAIAI Brings Oklou Artist Series to Japan: Two Headphones for Two Creative Modes