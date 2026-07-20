英国、今夏3回目の熱波が終息　5～6月の死者推計2,700人、約42％は気候変動に起因

英国気象庁は、2026年7月上旬から続いていた今夏3回目の熱波が、国内の大部分で終息したと発表した。これに先立ち、5月と6月の熱波による熱関連死者数が、イングランドとウェールズで推計2,700人に上るとする査読済みの共同研究が公表されている。このうち約42％に当たる約1,140人の死亡は、人為的な気候変動がなければ生じなかったと推定されている。7月の熱波による死者数は、まだ推計されていない。

■3回目の熱波が終息、異例の夏

英国気象庁（Met Office）は、現地時間7月18日（土）午前11時、英国を襲っていた今夏3回目の熱波が、国内の大部分で終息したと発表した。冷涼な大西洋の空気が、7月上旬から英国諸島を覆っていたブロッキング高気圧に取って代わったためである。この暑さの緩和は、現代の英国気象史上、すでに最も異例といえる夏が続くなかで訪れた。

今回の第3波による死亡者数がまだ推計に含まれていない段階で、5月と6月の記録的な熱波により、イングランドとウェールズで推計2,700人が熱関連の原因で死亡したとみられている。ロンドン大学衛生熱帯医学大学院（LSHTM）、インペリアル・カレッジ・ロンドン、英国気象庁の研究者が共同で実施した査読済みの迅速帰属研究によると、このうち約42％に当たる約1,140人の死亡は、人為的な気候変動がなければ生じなかったと推定されている。今夏は単に気温記録が相次いだ季節ではなく、温暖化によって失われた命の数を査読済み研究が直接推定した季節となった。

■7月4日に始まった第3波、35℃超を記録

3回目の熱波は7月4日に正式に宣言された。イングランド南東部の一部で、英国気象庁が定める熱波の基準を満たしたためである。この基準は、地域別に設定された気温の基準値を少なくとも3日連続で上回ることで、基準値はスコットランドやウェールズの一部の25℃から、イングランド南東部の28℃まで地域によって異なる。

英国気象庁の副チーフ予報官スティーブン・キーツ氏が7月6日に熱波の始まりを発表した際、同じ暦年で3回目の熱波が発生することは、夏の温暖化に慣れつつある英国にとっても異例の連続だと説明した。

熱波のピークは7月10日とその前後に訪れ、イングランドとウェールズの広い範囲で気温が30℃を超えた。最高気温は35℃以上に達し、翌日にはイングランド南部の一部で36℃近くを記録した。この第3波は、キーツ氏が予報していたとおり、6月の熱波ほど記録的なものにはならなかった。それでも、7月に約2週間にわたって基準値を上回る状態が続いたことは、5月と6月の記録とあわせ、今夏を記録に残るものとした。

■2026年が英国の気候史を塗り替える理由

7月10日の時点で、2026年の夏は英国の過去のどの夏にもなかった統計上の記録を達成した。同じ年の5月、6月、7月のすべてで35℃以上の気温が観測されたのである。

英国気象庁のサイエンスマネージャー、エイミー・ドハティ博士によると、同じ暦年に気温が34℃を超えた日も過去最多の8日に達し、1976年と2020年が共有していた従来の記録を上回った。7月15日の時点では、30℃を超えた日数も、英国で長年にわたって極端な熱波の代名詞とされてきた1976年の夏全体を上回っている。

5月下旬に始まった熱波では、5月25日にロンドンのキューガーデンで34.8℃が観測され、英国の5月の史上最高気温を更新した。翌26日には同じ場所で35.1℃が記録され、記録が再び更新された。それ以前の5月の最高記録は1922年以来、破られていなかった。

6月はさらに深刻だった。6月最終週の厳しい熱波により、6月26日にはイースト・アングリアで暫定的に37℃を超える気温が観測された。これにより、1976年以来半世紀にわたって維持されてきた英国の6月の最高気温記録を、2℃以上上回った。

150カ所を超える気象観測所が、それぞれの観測史上最も高い6月の最高気温を記録した。同程度の数の観測所で、6月の夜間最低気温の最高記録も更新され、その中には100年以上の観測データを持つ地点も含まれていた。英国全体とウェールズでは夜間気温の新記録も観測され、6月25日にカーディフ・ビュート・パークで記録された23.5℃は、それまでの最高記録を3.5℃上回った。

■気候科学が推定した死者数

今夏の最も重要な知見は、気温の記録そのものではなく、その暑さのなかで暮らした人々に何が起きたかである。

イングランドとウェールズだけで、5月の熱波により約550人、6月の熱波により約2,200人が、熱関連の原因で死亡したと推定されている。これらは確定した公式の死亡者数ではなく、過去の死亡記録と確立された査読済みの手法に基づくモデル推計値である。ただし、英国政府が公衆衛生上の指針に利用している英国気象庁、LSHTM、インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究者による推計であり、7月13日に公表された。

推計2,700人の死者のうち、約42％に当たる約1,140人の死亡は、人為的な気候変動によって今夏に加わったさらなる暑さに起因すると推定されている。この研究によると、人為的な温室効果ガス排出が気候に影響を与えなかった場合に同じ気象パターンがもたらしたはずの気温と比べ、気候変動はイングランドとウェールズの最高気温を3～4℃押し上げたという。これは将来予測上のリスクではなく、現在の英国の気候について記録された状況である。

インペリアル・カレッジ・ロンドンで極端気象と気候変動を研究するクレア・バーンズ博士は、この数値が実際に意味することについて、次のように述べた。

「私たちは今、夏が危険なほど暑くなる国に暮らしている。将来の極端な現象から人々を守るためには、現在の気候という現実に早急に適応するとともに、事態のさらなる悪化を防ぐため、排出量ネットゼロの達成に向けた世界的な取り組みを一段と強化しなければならない」

英国気象庁で気候帰属研究を統括するマーク・マッカーシー博士は、5月と6月の熱波が、それぞれ1944年5月と1976年6月以来維持されてきた記録を破ったと説明し、「時期を考えれば、温暖化した現在の気候においてさえ、これらの現象は極端だった」と述べた。

死者の地域別分布からも、別の知見が得られた。最も高い気温を記録したのはイングランド南部だった一方、ミッドランズ地方でも人口100万人当たりの死亡率は同程度だった。これは、極端な暑さにさらされる頻度の低い地域の住民は、最高気温の絶対値にかかわらず、気温が急上昇した際に不釣り合いに大きな影響を受ける可能性を示している。

■気象と死亡を結び付ける「極端現象の帰属研究」

「気候変動がこうした死亡を引き起こしたと科学者はどのように判断するのか」という疑問はもっともであり、その答えを導く手法は明確に定められている。

「極端現象の帰属研究（イベント・アトリビューション）」は、2003年に欧州を襲った致命的な熱波について2004年に発表された画期的な分析を契機に発展した、気候科学の一分野である。科学者は、産業革命前より約1.4℃温暖化した現実の世界と、人為的な温室効果ガス排出が気候を変化させなかったと仮定する反実仮想の世界という、2つのモデルシナリオを比較する。

両方の条件で多数の気候モデルシミュレーションを実行することにより、現実の温暖化の下で、特定の気象現象がどの程度発生しやすくなったか、またはどの程度強まったかを推定できる。

今夏の6月の熱波について、2014年に設立され、インペリアル・カレッジ・ロンドンのフリーデリケ・オットー教授らが共同代表を務める国際科学コンソーシアム「ワールド・ウェザー・アトリビューション（WWA）」は、西欧で観測された気温は、50年前の1976年の気候では「事実上あり得なかった」とした。

1976年の気候で同様の現象が発生していれば、気温は約3.5℃低かったと考えられる。こうした現象が発生する確率は現在、2003年当時に比べて数十倍から数百倍に高まっているという。

7月の熱波をもたらした大気の仕組みは、よく知られたパターンに沿っている。ブロッキング高気圧が英国諸島上空に停滞し、大西洋の気象システムが通常どおり西から東へ移動するのを妨げる。高気圧の下では空気が下降し、雲の形成と対流が抑えられる。その結果、晴天が長く続いて地表付近の気温が上昇する。

気候変動によって変わるのは、この気象パターン自体ではない。ブロッキング高気圧は1976年にも発生していた。変わったのは、このパターンが現在もたらす気温である。気温の基準となる水準が上昇したため、同じ南寄りの気流でも、過去のデータから予測されるより明らかに高い気温をもたらすようになっている。

■気候変動が英国の熱波に与える直接的影響

直接的な仕組みは2つの面で作用する。第一に、人為的な温暖化はすべての気団の平均気温を押し上げる。これには、ブロッキング高気圧が発生した際に南から英国へ流れ込む気団も含まれる。

第二に、温暖な大気はより多くの水蒸気を保持できるため、夜間の湿度が高くなる。夜間の高湿度は睡眠中に身体が冷えるのを妨げるため、日中の最高気温と同程度に危険な要因となり得る。

2026年6月には露点温度が22℃近くに達した。この水準では、気温が2022年に観測された史上最高気温の40.3℃を下回っていても、発汗による気化熱を利用した身体の冷却が著しく妨げられる。

■今後の見通し：8月も熱波のピークシーズン

7月18日に3回目の熱波が終息したものの、今シーズンが終わったわけではない。英国気象庁が同日朝に発表した情報によると、今後は暖かさが続くものの、極端さは弱まる見通しである。夜間の気温が20℃を下回りにくい日が数日続いた後、多くの地域では夜間の気温が10℃台前半から半ばに戻り、かなり眠りやすくなるとみられる。

南部では来週にかけて、比較的暖かく乾燥した状態が続く可能性が高い。アゾレス高気圧は英国南部の近くに位置すると予想される一方、低気圧は引き続きスコットランドと北西部を通過する見込みである。「南部は暖かく安定し、北部は雨が多い」というパターンは、2026年の夏に繰り返し見られている。

しかし、より広い期間の見通しは楽観できない。英国の夏の後半、特に8月は、歴史的にブロッキング高気圧が再び発生しやすい時期である。気象学者らによると、8月にかけて再び暑い時期が訪れても、季節的に異例ではない。7月の熱波による死者数は、まだ推計されていない。

■住宅構造の課題と今後のリスク

多くの人にとって、今回の熱波の終息は確かな安堵をもたらす。気温は平年並みに戻りつつあり、イングランドの広い範囲に出されていた健康警戒情報も緩和されている。当面、差し迫った健康リスクは去った。

しかし、この安堵を取り巻く状況にも目を向ける必要がある。英国では、今夏だけで、2022年の年間を通じて記録された熱関連死者数に迫るか、それを上回る死者数が確認されたとされる一方、まだ8月を迎えていない。

英国の住宅の多くは、30℃を超える気温が長期間続くことを想定して建てられておらず、大多数の住宅にはエアコンがない。暑さへの適応不足は、一時的な問題ではなく構造的な問題である。

2026年の夏は、温暖化によって気温の基準となる水準が上がることが、英国でどれほどの人命を奪うのかを数値で示した。今夏に観測された記録的な気温は、長期的な平均の中に消えていく一時的な異常ではない。既存のブロッキング高気圧という気象パターンが、現在もたらし得る新たな上限域である。この上限域は、世界全体で排出量ネットゼロが達成されるまで上昇し続ける。

■注目ポイントQ&A

●英国の熱波は終わったのですか？

英国気象庁は、2026年7月18日（土）の時点で、今夏3回目の熱波が国内の大部分で終息したと発表しました。冷涼な大西洋の空気が土曜の朝に南東方向へ進み、7月上旬から停滞していたブロッキング高気圧に取って代わりました。週末にかけて気温は平年並みに戻る見込みですが、南部では比較的暖かく乾燥した状態が続き、北部と北西部では雲や雨が多くなると予想されています。

●2026年の英国の熱波で何人が亡くなったのですか？

5月と6月の最初の2回の熱波により、イングランドとウェールズで推計2,700人が熱関連の原因で死亡したとみられています。内訳は、5月が約550人、6月が約2,200人です。これは過去の死亡記録と確立された科学的手法に基づくモデル推計値で、LSHTM、インペリアル・カレッジ・ロンドン、英国気象庁の研究者が2026年7月13日に公表しました。7月の熱波による死者数はまだ推計されておらず、推計されれば2026年の合計は2022年の年間死者数を上回る可能性が高いとみられています。

●2026年6月の熱波がこれほど致命的だった原因は何ですか？

6月の熱波では、イースト・アングリアで英国の6月の最高記録となる37℃超が観測されたことに加え、湿度も異例の高さとなりました。露点温度が22℃近くに達したことで、汗の蒸発によって身体を冷やす働きが著しく妨げられ、気温の数値だけから想像される以上に身体への負担が大きくなりました。

ワールド・ウェザー・アトリビューションは、こうした気温は1976年の気候では「事実上あり得なかった」としています。当時の気候で同等の現象が起きていれば、気温は約3.5℃低かったと考えられます。また、LSHTM、インペリアル・カレッジ・ロンドン、英国気象庁の共同研究は、推計2,700人の熱関連死のうち約42％に当たる約1,140人の死亡が、気候変動に起因すると推定しています。

●今後の熱波に対してどのような対策が取れますか？

熱波の最中に個人ができる対策としては、十分に水分を補給すること、午前11時から午後3時までの直射日光を避けること、夜間に窓を開けて日中はカーテンを閉め、室内を涼しく保つことなどがあります。高齢者や健康上のリスクが高い近隣住民の様子を確認し、英国健康安全保障庁（UKHSA）の暑熱健康警報にも注意してください。

構造的なリスクに対しては、英国の住宅、職場、インフラを極端な暑さに適応させる取り組みを加速する必要があります。特に、古い住宅への換気・冷却設備の導入が求められます。ただし、将来の熱波が激化するペースを抑えるには温室効果ガス排出量を社会全体で削減する必要があり、冷却技術だけでその代わりを果たすことはできません。

元記事: UK Third Heatwave Over: Climate Change Drove 42% of Summer’s 2,700 Deaths