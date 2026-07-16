*22:17JST 【市場反応】米6月小売売上高は鈍化も新規失業保険申請件数は予想外の減少、ドル堅調

米商務省が発表した6月小売売上高は前月比＋0.2％と、市場予想通り5月＋1.0％から鈍化し1月来で最低となった。変動の激しい自動車を除いた小売売上高は前月比－0.2％と昨年5月以降ほぼ1年ぶりのマイナスとなった。

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（7/11）は20.8万件と、予想外に前回21.6万件から8000件減少し、5月初旬来で最低。失業保険継続受給者数（7/4）は180.5万人と、前回182.1万人から予想以上に減少した。

米7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は41.4と、6月10.3から上昇し、予想も上回った。21年11月来で最高。

ドルは堅調に推移。ドル・円は162円15銭から162円32銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1470ドルから1.1444ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3515ドルから1.3496ドルまで下落した。



[経済指標]

・米・6月小売売上高：前月比＋0.2％（予想：＋0.2％、5月：＋1.0％←＋0.9％）

・米・6月小売売上高(自動車除く)：前月比－0.2％（予想：－0.1％、5月：＋1.0％←＋0.8％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（7/11）：20.8万件（予想：21.7万件、前回：21.6万件←21.5万件）

・米・失業保険継続受給者数（7/4）：180.5万人（予想：181.8万人、前回：182.1万人←181.4万人）

・米・7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：41.4（・予想：12.5、6月：10.3）

・米・7月ニューヨーク連銀サービス業活動：8.7（・6月：－10.1）《KY》