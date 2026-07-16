ChatGPTが検索機能を強化　保存済みチャット・Projects・画像・ファイルを横断検索可能に

OpenAIは14日、ChatGPT内に保存されているチャット、アップロードされた画像、文書、プロジェクトをサイドバーの単一の入り口から一括で検索できる統合横断検索システムを導入した。この機能は、Web版、iOS版、Android版のアプリで即座に利用可能となり、無料プラン（Free）を含むすべてのプラン（Go、Plus、Pro、Business、Enterprise）に同時にグローバル展開されている。

■すべての会話とプロジェクトが瞬時に見つかる横断検索

新しい検索機能は、ChatGPTのサイドバーから直接アクセスできる。ユーザーは、過去の会話、プロジェクト、アップロードされた画像、文書を一度に検索でき、さらにコンテンツタイプ（画像のみ、あるいは特定のプロジェクトに添付されたファイルのみなど）でフィルタリングして結果を絞り込むことが可能だ。検索結果を選択すると、文脈を維持したまま、ChatGPT内の該当するチャット、プロジェクト、またはファイルが直接開く仕組みになっている。

このインデックスの網羅性こそが、これまでのChatGPTのナビゲーション機能と一線を画す部分である。これまでは、時系列に並んだサイドバーをスクロールするか、関連するチャットやファイルを共通の指示や永続的なメモリ範囲でグループ化するワークスペース機能「プロジェクト」に手動で整理するしかなかった。新しい統合検索は、ファイルや会話がどのプロジェクトに属しているかをユーザーが把握していなくても、プロジェクト内のコンテンツを含めてすべてを網羅する。

■無料プランへの同時提供が示す戦略的転換

有料プランに限定せず、すべてのプランで同時に提供を開始したという決定は、重要な競争上のシグナルである。OpenAIは通常、重要な新機能を有料会員向けの先行アクセスとして提供し、その後に無料ユーザーへ開放するというコンバージョン（有料移行）施策をとってきた。今回の全プラン同時提供は、同社が目先の収益化よりも、利用の広がりとプラットフォームの定着性（スティッキネス）を優先していることを示唆している。これは、セッションをまたいだメモリ機能や検索機能を強化しているGoogleのGeminiやAnthropicのClaudeとの競争激化を反映した動きとみられる。

また、この機能は、7月前半に急速に進められたプラットフォーム構築の流れにも合致している。OpenAIは7月9日に、連携ツールをまたいで文書、スプレッドシート、Webアプリを作成する長期タスク実行エージェント「ChatGPT Work」を立ち上げ、同時にコーディングエージェント「Codex」を新しい統合デスクトップアプリに統合した。今回の統合検索機能は、これらのツール群を通じてユーザーが生成する膨大なコンテンツを実際に「見つけられる」ようにする検索レイヤーとして、このアーキテクチャに組み込まれている。この検索機能がなければ、ChatGPT Workの出力は検索不可能な虚無の中に埋もれてしまうことになる。

なお、7月9日のリリースに伴い、スタンドアロンのAIブラウザアプリ「Atlas」の正式な廃止プロセスも開始された。OpenAIはブラウザ機能をChatGPTデスクトップアプリの内蔵ブラウザに統合するため、Atlasは2026年8月9日にサービスを終了する予定だ。Atlasの永続ブラウザメモリを利用していたユーザーは、その日までにブックマークや保存されたパスワードをエクスポートする必要がある（データは自動的には移行されない）。また、高度な推論を行う「Sol」、バランス型の「Terra」、大量ワークロード向けの「Luna」で構成される新しいモデルファミリー「GPT-5.6」も、本日の検索機能のリリースと並行して、ChatGPT、Codex、およびAPIを通じてグローバルに展開されている。

■ChatGPTの検索の仕組みと、検索できないもの

横断検索が何をインデックス化し、何をインデックス化しないのかを理解することは極めて重要である。インデックスの対象は、ChatGPTの内部で作成またはアップロードされたコンテンツ（過去の会話、プロジェクト、画像、文書）のみに限定される。Slack、Microsoft Teams、Google Drive、SharePointなど、ChatGPTのプラグインシステムが接続する外部ツールのコンテンツには及ばない。ユーザーが文書をChatGPTにアップロードし、Workに分析させ、その結果レポートをプロジェクト内に保存した場合、それらはすべて横断検索で見つけることができる。しかし、WorkにGoogle Driveから文書を取得させて要約させた場合、その元文書はChatGPT内にインデックス化（保存）されていないため、横断検索で見つけることはできない。

この違いは、本機能が類似するエンタープライズ向けナレッジ管理プラットフォームと競合する上で重要となる。Glean、Atlassian Rovo、Notion AI、Guruなどのツールは、組織全体の100以上のアプリケーションにまたがるナレッジをインデックス化するために構築されており、人とコンテンツ、活動の関係性をモデル化するナレッジグラフや、各ソースシステムからのリアルタイムな権限継承機能を備えている。2026年2月に発表されたGleanのエンタープライズ検索評価によると、社内専門用語の理解、マルチホップ推論、あるいは複数あるバージョンのうち「正式版」の文書を特定することが求められる複雑なクエリにおいて、人間の評価者はChatGPTの結果よりもGleanの回答を1.9倍好む傾向を示したという。

大半の知的生産ワークをChatGPTの内部で完結させている個人ユーザーや小規模チームにとっては、この横断検索機能によって外部の検索レイヤーが不要になる。しかし、数十のプラットフォームにナレッジが分散している大企業にとっては、個人の検索体験は向上するものの、ネットワークレベルでの組織的な共有メモリとしての役割を果たすには至っていない。OpenAIは、接続された外部アプリのコンテンツに横断検索を拡張するロードマップを現時点では発表していない。

■検索機能の強化に伴うデータプライバシーの課題

チャットツールから個人用ナレッジベースへの移行は、利便性の向上だけでなく、データ管理の面でも大きな意味を持つ。

これまでChatGPTのデータモデルは、主に時系列のログであり、スクロールするか、おおよその日付の記憶を頼りに探すしかなかった。しかし、セインデックスの導入により、データの性質が変わる。検索システムが「8ヶ月前にアップロードした第3四半期の計画書」や「昨年3月に技術アーキテクチャの決定について議論した会話」を提示できるようになると、OpenAIが保持するデータは単なるログではなく、ユーザーの知的・専門的活動の意味ベースで整理された検索可能な記録となる。

OpenAIの消費者向けプラン（Free、Plus、Pro）の標準データ取り扱いポリシーでは、ユーザーがデータコントロールから明示的にオプトアウトしない限り、会話データは将来のモデルトレーニングに使用される可能性がある。また、削除された会話は、通常であれば30日以内にOpenAIのシステムから削除される。しかし、この原則はすでに一度覆されている。ニューヨーク・タイムズ紙とOpenAIの著作権訴訟において、2025年5月に連邦裁判所が出した証拠保全命令により、OpenAIはユーザーが削除した会話を含め、すべてのChatGPTの会話を無期限に保持することを義務付けられた。さらに2026年1月には、連邦地方裁判所のシドニー・スタイン判事が、OpenAIに対し、匿名化された2,000万件のChatGPTログを原告の報道機関側に開示するよう命じた。2025年4月から9月までのデータは、現在も訴訟対応のために安全なストレージに保管されている。

この裁判所の命令は、標準のプライバシーポリシーでは保証できない事実を示している。すなわち、ユーザーの同意なしに司法手続きによって削除権が停止され、保全されたデータが証拠開示（ディスカバリー）を通じて第三者に開示される可能性があるということだ。ChatGPT内に蓄積されるコンテンツの量と意味的な豊かさが増すほど（これこそが検索可能な個人用ナレッジベース化の目的そのものであるが）、この前例が持つ意味は重くなる。

インデックスに登録されるデータを制限したいユーザーには、いくつかの現実的な対策がある。データコントロールでモデルトレーニングをオフにする（設定 ＞ データコントロール ＞ 「全員のモデルを改善する」をオフ）、機密性の高い内容を扱うセッションでは履歴に残らない「一時的なチャット（Temporary Chat）」モードを使用する、使用後に特定の会話やProjectを削除する、そしてメモリの概要ページから保存されたメモリを個別に確認して削除する（会話を削除しても、そこから抽出されたメモリは自動的には削除されないため）といった方法だ。なお、BusinessおよびEnterpriseプランの管理者は、最低90日間のカスタムデータ保持ポリシーを設定できる。

■ChatGPT Workとプラットフォーム統合の展望

今回の検索機能のリリースは、OpenAIが7月を通じて進めてきたプラットフォームアーキテクチャの転換の一環である。この構造を理解することで、なぜ今この横断検索が必要とされ、どのような役割を果たしているのかが見えてくる。

7月9日に提供が開始された「ChatGPT Work」は、対話型の返答にとどまらず、目標を設定して連携アプリやワークフローから文脈を収集し、タスクを分解して、最終的な成果物（スプレッドシート、スライド、文書、ホストされたWebアプリなど）を作成するエージェントレイヤーである。Workには、手動のプロンプトなしで定期的な業務（Slackの新規メッセージの週次サマリー、接続されたダッシュボードの日次チェックなど）を自動化できる「スケジュールタスク（Scheduled Tasks）」機能も導入された。また、かつては別アプリだったコーディングエージェント「Codex」は、macOSおよびWindows上でChat、Work、Codexを単一製品として実行する統合デスクトップアプリの一部となっている。

このアーキテクチャがもたらすのは、ChatGPTネイティブなコンテンツの急激な増加だ。Workが生成したレポート、Codexが作成したコード、Projectの文脈としてアップロードされた文書、会話内で作成された画像などがこれに該当する。横断検索は、これらすべてを見つけやすくするための検索レイヤーである。これがなければ、プラットフォームの統合は、価値ある成果物が大量に蓄積される一方で、それを効率的に探す手段がないという、新たな問題を抱えることになっていたはずだ。

この動きは、エンタープライズソフトウェア分野にも競争上の影響を及ぼす。ChatGPTのメモリおよび検索機能の拡張は、文書、メッセージ、プロジェクト履歴に分散した組織内のナレッジを浮き彫りにするために構築されたGlean、Atlassian Rovo、Notion AI、Guruなどのプラットフォームの領域に近づきつつある。OpenAIが現在行っていることは、外部アプリを横断するエンタープライズナレッジグラフの構築ではなく、ChatGPT内部のコンテンツに限定された統合検索であり、規模としてはまだ小さい。しかし、AI支援による作業が蓄積するにつれて「過去に作成・アップロードしたものを探すのが難しくなる」という、個人の生産性レベルにおける共通の課題を解決するものだ。

OpenAIは、接続された外部アプリのコンテンツに横断検索を拡張するかどうか、またその時期については発表していない。7月9日のChatGPT Workの立ち上げと同時に公開されたプラグインディレクトリを介して、ChatGPTはすでにSlack、Microsoft Teams、Google Drive、SharePointなどの外部ツールと接続している。インデックスが最終的にこれらの接続ソースまでカバーすることになるのかは未解決の疑問であり、その答えによって、この機能がエンタープライズナレッジ管理プラットフォームと直接競合するのか、それとも単に補完し合う関係にとどまるのかが決まることになる。

■注目ポイントQ&A

●過去のChatGPTの会話やファイルを検索するにはどうすればよいですか？

Web版、iOS版、Android版のChatGPTのサイドバーにある検索ボックスから直接検索できます。クエリを入力すると、過去の会話、プロジェクト、アップロードされた画像、文書から結果が返されます。画像のみ、あるいは特定のプロジェクトのファイルのみといったフィルタリングも可能です。検索結果を選択すると、現在の文脈を失うことなく、元のチャットやファイルが直接開きます。この機能は無料プランを含むすべてのプランで追加料金なしで利用できます。

●SlackやGoogle Driveなど、接続している外部アプリのコンテンツも検索できますか？

現時点では検索できません。横断検索の対象は、ChatGPTの内部で作成またはアップロードされたコンテンツ（過去の会話、Projects、画像、文書）のみです。プラグインシステムを介して外部アプリを接続していても、それらのアプリ内のコンテンツは検索対象外となります。検索可能にするには、ファイルをChatGPTに直接アップロードするか、ChatGPTのProjectやWorkセッション内で生成する必要があります。外部ソースへの検索拡張の予定は発表されていません。

●ChatGPTが検索可能になることで、プライバシーにはどのような影響がありますか？

ChatGPTに蓄積されるデータが検索可能で価値あるものになるにつれ、OpenAIが保持するデータの機密性も高まります。消費者向けプラン（Free、Plus、Pro）では、オプトアウトしない限り会話データがモデルの学習に使用されます。また、削除された会話は通常30日以内に削除されますが、訴訟などの司法手続き（2025年の証拠保全命令など）によって削除が停止されたり、データ開示が命じられたりする事例が発生しています。対策として、学習のオプトアウト、履歴に残らない「一時的なチャット」の利用、不要な会話の削除、保存されたメモリの個別管理などが推奨されます。

●ChatGPTの横断検索は、Notion、Glean、Guruなどの既存ツールを代替するものですか？

主にChatGPT内で作業を完結させている個人や小規模チームにとっては、外部の検索ツールを代替する強力な手段となります。しかし、多くの外部ツールにデータが分散している大企業にとっては代替にはなりません。GleanやAtlassian Rovoなどのエンタープライズ向けツールは、100以上のアプリを横断してインデックス化し、組織のナレッジグラフや権限管理、社内用語に対応した高度な検索モデルを備えています。2026年2月の評価では、複雑な組織内クエリにおいてエンタープライズ検索ツールがChatGPTを約2倍上回る性能を示しています。

元記事: ChatGPT Turns Into a Searchable Knowledge Base: Every Conversation Now Findable