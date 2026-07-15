関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:38JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか、証券業、ガラス・土石製品、電気機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか、情報・通信業、小売業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,904.32 ／ 4.55
2. 証券業 ／ 979.61 ／ 3.66
3. ガラス・土石製品 ／ 2,581.29 ／ 2.18
4. 電気機器 ／ 8,832.93 ／ 2.13
5. 卸売業 ／ 5,694.71 ／ 2.10
6. 銀行業 ／ 760.34 ／ 2.09
7. 機械 ／ 5,099.01 ／ 1.94
8. 建設業 ／ 2,727.58 ／ 1.92
9. その他金融業 ／ 1,635.96 ／ 1.91
10. 化学工業 ／ 3,322.36 ／ 1.68
11. 海運業 ／ 2,077.86 ／ 1.66
12. 電力・ガス業 ／ 676.29 ／ 1.35
13. 繊維業 ／ 951.09 ／ 1.28
14. パルプ・紙 ／ 662.01 ／ 1.26
15. 石油・石炭製品 ／ 2,736.35 ／ 1.11
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,940.75 ／ 1.05
17. 保険業 ／ 3,974.36 ／ 1.04
18. 輸送用機器 ／ 4,639.92 ／ 1.02
19. ゴム製品 ／ 5,914.4 ／ 0.94
20. 鉄鋼 ／ 752.93 ／ 0.88
21. 不動産業 ／ 2,614.95 ／ 0.78
22. 陸運業 ／ 2,296.34 ／ 0.22
23. その他製品 ／ 5,831.32 ／ -0.20
24. サービス業 ／ 3,840.72 ／ -0.55
25. 食料品 ／ 2,810.2 ／ -0.55
26. 精密機器 ／ 14,100.92 ／ -0.61
27. 医薬品 ／ 3,830.64 ／ -0.66
28. 水産・農林業 ／ 743.43 ／ -0.76
29. 金属製品 ／ 2,301.34 ／ -0.82
30. 空運業 ／ 239.95 ／ -0.96
31. 小売業 ／ 2,335.02 ／ -1.17
32. 情報・通信業 ／ 8,049.49 ／ -1.42
33. 鉱業 ／ 1,014.04 ／ -1.66《CS》
スポンサードリンク