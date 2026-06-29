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東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
*15:46JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、保険業、サービス業、不動産業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか鉱業、ゴム製品、石油・石炭製品、銀行業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他製品 ／ 5,634.47 ／ 2.70
2. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,729.94 ／ 2.61
3. 保険業 ／ 3,692.23 ／ 2.51
4. サービス業 ／ 3,538.93 ／ 2.11
5. 不動産業 ／ 2,550.06 ／ 2.02
6. 小売業 ／ 2,351.39 ／ 1.87
7. 陸運業 ／ 2,189.65 ／ 1.77
8. 医薬品 ／ 3,826.43 ／ 1.70
9. 電力・ガス業 ／ 665.99 ／ 1.35
10. パルプ・紙 ／ 638.25 ／ 1.20
11. 水産・農林業 ／ 749.08 ／ 1.19
12. 精密機器 ／ 14,310.49 ／ 0.90
13. 建設業 ／ 2,767.51 ／ 0.84
14. 化学工業 ／ 3,223.67 ／ 0.76
15. 鉄鋼 ／ 725.87 ／ 0.62
16. 金属製品 ／ 2,121.01 ／ 0.52
17. 食料品 ／ 2,817.62 ／ 0.51
18. 電気機器 ／ 9,073.19 ／ 0.43
19. その他金融業 ／ 1,521.92 ／ 0.38
20. 繊維業 ／ 931.66 ／ 0.36
21. 卸売業 ／ 5,437.21 ／ 0.34
22. 機械 ／ 5,015.71 ／ 0.32
23. 空運業 ／ 237.97 ／ 0.29
24. 輸送用機器 ／ 4,500.58 ／ 0.26
25. ガラス・土石製品 ／ 2,773.68 ／ -0.23
26. 情報・通信業 ／ 7,582.38 ／ -0.33
27. 証券業 ／ 865.42 ／ -0.36
28. 海運業 ／ 1,923.34 ／ -0.53
29. 銀行業 ／ 675.43 ／ -0.61
30. 石油・石炭製品 ／ 2,574.53 ／ -1.07
31. ゴム製品 ／ 5,550.86 ／ -1.30
32. 鉱業 ／ 960.41 ／ -1.83
33. 非鉄金属 ／ 6,621.54 ／ -2.70《CS》
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