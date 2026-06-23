*08:00JST 米国株式市場はまちまち、対イラン協議進展を好感もハイテクが重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（22日）

JUN23

Ｏ 71985（ドル建て）

Ｈ 73830

Ｌ 70860

Ｃ 73205 大証比+1135（イブニング比+70）

Vol 6644



JUN23

Ｏ 71895（円建て）

Ｈ 73770

Ｌ 70810

Ｃ 73135 大証比+1065（イブニング比+0）

Vol 36840

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（22日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル161.58円換算）で、みずほFG＜8316＞、東京エレ

ク＜8031＞、三菱電機＜6503＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 -0.02 2259 1

6

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.67 0.04 6197 -1

6

8035 (TOELY) 住友商事 40.31 -0.40 6513 2

4

6758 (SONY.N) TDK 25.41 1.03 4106 4

3

9432 (NTTYY) KDDI 16.29 -0.54 2632 -3.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 0.02 924 -6.

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.20 0.09 4880 1

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 22.23 -1.18 7184 -6

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -8.00 4980 27

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.77 -0.60 7358 5

1

8001 (ITOCY) 丸紅 304.62 -3.24 4922

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.15 -0.15 8200 15

7

8031 (MITSY) 東京エレク 246.91 1.42 79791 199

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11311 26

1

4568 (DSNKY) 第一三共 15.76 -1.16 2547 12.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.21 -0.48 2330 -9.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.43 -0.15 923 -924.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.50 -0.60 1481 2.

5

7267 (HMC.N) スズキ 47.57 -0.89 1922 1

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.44 -0.43 5959 -

9

6902 (DNZOY) ファナック 24.68 0.92 7976 1

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.26 -0.18 7517 -

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.35 0.13 2319 -3.

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.36 0.21 6521 3

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.81 0.00 23930 2

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.47 -0.16 4999 2

4

7741 (HOCPY) キヤノン 26.64 -0.54 4304 2

4

6503 (MIELY) 三菱電機 77.64 1.75 6273 9

0

6981 (MRAAY) 日東電工 19.72 -0.16 3186 1

9

7751 (CAJPY) 任天堂 10.74 -0.27 6941 -5

9

6273 (SMCAY) SMC 23.10 0.33 74650 41

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.00 -0.30 323 5.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 55.40 0.40 89515 103

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.55 -0.49 1866 -10.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 28.54 0.07 4611

2

6702 (FJTSY) 富士通 19.65 -0.83 3175 -1

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.60 -0.10 3425 -1

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.85 0.00 2238 10.

5

8002 (MARUY) 三井物産 587.75 -1.29 4748

9

6723 (RNECY) ルネサス 15.76 1.26 5093 5

2

6954 (FANUY) 京セラ 22.68 -0.54 3665 -

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.97 0.27 1856 21.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.70 -0.85 3991

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.99 -0.67 6623 7

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.40 -0.22 3361 -

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 -0.70 2294 -46

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.53 -0.09 1378 -11.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.89 -0.11 2244 -0.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.30 0.07 1664 3

8

（時価総額上位50位、1ドル161.58円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1745 184.5 1

1.82

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2715 192

7.61

5802 (SMTOY) 住友電気工業 89.13 14402 902

6.68

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4980 275

5.84

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 2294 -465 -1

6.85

8802 (MITEY) 住友不動産 10.00 3232 -311 -

8.78

5020 (JXHLY) ENEOS 14.95 1208 -43.5 -

3.48

6752 (PCRHY) ソニー 19.51 3152 -31 -

0.97

「米国株式市場概況」（22日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51712.71 前日比：148.01

始値：51555.19 高値：51887.85 安値：51555.19

年初来高値：51999.67 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26166.60 前日比：-351.33

始値：26483.31 高値：26561.12 安値：26125.48

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7472.79 前日比：-27.79

始値：7500.44 高値：7530.01 安値：7460.01

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.949％ 米10年国債 4.511％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は148.01ドル高の51712.71ドル、ナスダックは3

51.33ポイント安の26166.60で取引を終了した。

対イラン協議進展を好感し、寄り付き後、まちまち。戦争終了への期待にダウは終

日堅調に推移したものの、ナスダックは金利先高観やスペース・エクスプロレーシ

ョン・テクノロジーズ（SPCX）の下落が重しとなり、続落となった。終盤にかけて

ダウは失速し、まちまちで終了。セクター別では銀行が上昇した一方、小売が下落

した。

航空宇宙・宇宙技術会社のスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPC

X）は人工知能（AI）事業用に200億ドル規模の資金調達を目指した投資適格級社債

発行計画が発表され、売られた。エネルギー会社のシェブロン（CVX）はテクノロジ

ー会社のマイクロソフト（MSFT）とテキサス州データセンター向け天然ガス火力発

電による電力供給する20年間契約締結を発表し、上昇。マイクロソフト（MSFT）は

下落した。フラッシュメモリ、半導体部品などを製造・販売するマイクロン・テク

ノロジー（MU）はAI開発のスタートアップ、アンソロピックとAIインフラを巡り戦

略的提携拡大を発表し、上昇。

エディトリアル写真、動画などを供給するゲッティ・イメージズ・ホールディング

ス（GETY）はAI開発スタートアップ、オープンAIとの提携を発表し、上昇した。バ

イオ医薬品メーカーのアッヴィ（ABBV）は同業でアトピー性皮膚炎治療など開発す

るアポジー・セラピューティックス（APGE）の買収を発表し、上昇。アポジー・セ

ラピューティックス（APGE）も上昇した。高級電気自動車メーカーのルーシッド・

グループ（LCID）は、コスト削減策の一環として国内全従業員の18％削減する計画

を発表し、下落。検索グーグル運営のアルファベット（GOOG）はAIリサーチ部門の

人材の競合移籍が明らかになり、下落した。

WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエイト)先物は73ドルまで下落した。



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